Page pide al PSOE "atajar cualquier tipo de especulación" sobre "trabajos sucios": "Esto es grave"

El presidente de Castilla-La Mancha y líder de los socialistas castellanomanchegos, Emiliano García-Page, ha pedido al PSOE "atajar por completo cualquier tipo de especulación sobre lo que pudiera ser trabajos sucios" dentro de la formación.

Es la declaración que ha dado en respuesta a las preguntas de Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco, acerca de las conversaciones publicadas por El Confidencial, en las que supuestamente una enviada del PSOE, Leire Díez, intentaba obtener información en contra del jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas.

Ante esta polémica, se ha mostrado confiado en que la periodista Leire Díez no tenga relación directa con la dirección del partido socialista, ya que, para Page, "sería dar por hecho que, por primera vez, en un partido como el PSOE hay trabajo sucio", algo que "nunca" ha visto.

"Esto es grave. Yo no sé si esta señora es todavía compañera del Partido Socialista, si es militante. Creo que con Ábalos se adoptaron medidas más rápidas", ha defendido García-Page, añadiendo al mismo tiempo que a quien tenga "un mínimo de corazón socialista, esto no nos puede hacer nada más que un inmenso dolor".

Dicho esto, también ha manifestado su preocupación por el hecho de que Leire Díaz hable en plural en los vídeos publicados este lunes. En este sentido, García-Page ha apuntado que desconoce a qué plural se refiere, pero, en cualquier caso, no se siente identificado con ese colectivo y le resulta incómodo escuchar esas expresiones.

"Quiero creer sinceramente que no tiene relación directa con la dirección del partido, porque eso sería dar por hecho que, por primera vez en un partido como el PSOE, y yo los llevo conociendo toda mi vida, hay trabajo sucio. Eso nunca lo he visto", ha apostillado.

"Personajes muy chuscos"

Después de afirmar que en el PSOE han tenido "mil problemas de todo tipo", ha insistido en que, durante su trayectoria como militante, nunca he visto esa clase de "trabajo sucio" y, además, "con personajes muy chuscos".

"Es realmente una tropa de cuidado, una tropa tremenda, de la que yo creo que el PSOE tiene que hacer punto y final. No digo que volvamos a los movimientos tan expeditivos como con Maxim Huerta, aquel primer ministro de Cultura que en tres minutos tuvo que dimitir por un problema en el currículum", ha criticado.

No se siente "en ninguna cacería"

Al indicar que él pertenece al PSOE y que no se siente "en ninguna cacería", ha aclarado que en este caso son personas específicas, con sus nombres y apellidos, las que se sienten involucradas, y no todo un partido en particular.

En este contexto, y tras advertir que con personas como "Aldama o Koldo no puede salir nada bueno", ha expresado que le "da miedo" saber que aún hay miles de mensajes por salir a la luz, que acabarán "aflorando".

"Yo creo que, sinceramente, es para estar preocupado", ha insistido el líder de los socialistas castellanomanchegos, a quien le cuesta mucho creer "que haya gente que se tome la militancia del PSOE como una labor de cañerías o de fontanería a ver qué puede conseguir de trapos sucios".