Sithon’s abre su temporada 56 en Toledo y avisa: "lo mejor está por llegar"

La legendaria discoteca Sithon's, que desde 1969 ha sido un referente en la vida nocturna de Toledo, ha despejado finalmente las dudas sobre su continuidad: no cerrará sus puertas. Tras una semana de incertidumbre que generó preocupación entre sus seguidores, la sala confirmó este domingo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que el supuesto cierre que se había difundido era solo una campaña promocional. La esperada nueva temporada arrancará el próximo sábado 27 de septiembre, manteniendo viva la esencia que la ha convertido en un icono para varias generaciones.

La confusión comenzó cuando la discoteca lanzó un vídeo en blanco y negro que mostraba la sala vacía, acompañado de una música melancólica y carteles con el mensaje "se alquila". Este contenido dio pie a que muchos interpretaran que Sithon's iba a cerrar definitivamente, lo que provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

Fueron muchos los usuarios expresaron su tristeza y nostalgia por lo que parecía ser el fin de una etapa: "Toledo ya no será lo mismo sin Sithon's", "Cuántos bonitos recuerdos en esta discoteca. Un clásico de Toledo", "Gracias por esos momentos que habéis marcado" o "Una verdadera pena para la noche toledana” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Sin embargo, otros más escépticos sospecharon que podía tratarse de una estrategia publicitaria para captar la atención.

Sin embargo, la situación quedó aclarada con la intervención de Marta Medina, relaciones públicas de la discoteca y concejal socialista en el Ayuntamiento de Toledo, que apareció en un nuevo vídeo retirando los carteles de "se alquila" y asegurando que "Toledo sin Sithon's no es Toledo".

Medina animó a los seguidores a prepararse, porque "lo mejor está por llegar", dejando claro que la mítica sala tenía planes para seguir sorprendiendo y manteniendo el "buen rollo" que la ha caracterizado durante décadas.

"Bienvenidos a la temporada 56, que llega con muchísima fuerza a VUESTRA sala, con conciertos, tardeos y noches inolvidables: lo mejor está por llegar, os lo prometemos", trasladaban en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la discoteca. Desde el equipo de Sithon's también han pedido disculpas por el susto causado, expresando su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas y recordando a todos que "nunca os creáis todo lo que veis en Internet".

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, también se pronunció sobre el tema días atrás, señalando que el posible cierre no era real y que todo formaba parte de una acción publicitaria. Durante la inauguración de una exposición, Velázquez comentó: "Creo que no la cierran, es una cuestión de marketing".

Con esta confirmación, Sithon's, reconocida como la discoteca más antigua de España, inicia una nueva etapa, dejando atrás los rumores y reafirmando su papel fundamental en la escena nocturna de Toledo. La sala seguirá siendo un espacio emblemático para disfrutar de la música y la diversión, manteniendo su esencia y conexión con varias generaciones de toledanos y visitantes.