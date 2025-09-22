Vandalismo en la sede del PP en Toledo: rompen cristales y pintan una esvástica sobre la cara de Feijóo

La sede del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ubicada en el barrio de Santa Teresa en Toledo, ha amanecido este lunes con cristales rotos -aparentemente a causa de pedradas- y con pintadas en sus cristales en los que se puede observar una esvástica y la palabra "mafia" sobre una imagen de Alberto Núñez Feijóo. Este acto vandálico ha sido rápidamente condenado por el presidente regional del partido, Paco Núñez, quien ha expresado su rotundo rechazo a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Núñez ha calificado el ataque como un hecho "inaceptable" y ha condenado "la violencia y el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten". Además, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, señalando que quienes "alientan y amparan este tipo de actos también son responsables de ellos”. Con firmeza, ha asegurado que “se equivocan, no podrán con nosotros".

El dirigente popular ha reafirmado que su partido seguirá defendiendo la libertad, la democracia y el respeto, valores que, en sus palabras, "nos unen y siempre van a prevalecer". Esta respuesta refleja el compromiso del PP de Castilla-La Mancha de no dejarse amedrentar por la violencia ni las acciones intimidatorias.

El ataque se produce justo antes de la celebración de la Junta Directiva Autonómica del PP en Castilla-La Mancha, que tendrá lugar esta misma tarde en las instalaciones afectadas. En el encuentro, está prevista la intervención de Miguel Tellado, secretario general del partido, quien también ha mostrado su apoyo a los militantes de la región.

En este sentido, ha condenado enérgicamente las acciones violentas, calificándolas de comportamientos que "indignan y preocupan", pero que "no nos amedrentan lo más mínimo".

En su mensaje en la red social X, ha subrayado que frente a este tipo de ataques, el PP seguirá defendiendo sus ideas, principios y valores con "más fuerza si cabe". Ha recordado que en una sociedad democrática, la violencia no tiene cabida y que las discrepancias políticas deben manifestarse "desde el respeto y con la fuerza de la razón".