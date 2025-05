El Tribunal Supremo obliga a aplicar los caudales ecológicos del Tajo de manera inmediata

El Tribunal Supremo ha determinado que los caudales ecológicos del río Tajo no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027 en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres, ya que al tratarse de zonas protegidas, deben entrar en vigor de forma inmediata.

La sentencia, con fecha de 6 de mayo de 2025 y que ha sido facilitada por la Red del Tajo, es consecuencia del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y por el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) contra la aprobación del plan hidrológico para el tercer ciclo de planificación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo.

Desde la Red del Tajo que la sentencia solo daría por bueno este escalonamiento en tramos no amparados por figuras de protección, pero no en las masas afectadas por zonas protegidas de hábitats y especies en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares, como es el caso de este tramo del río, en el que se encuentran las ciudades de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

Este martes, el Congreso de los Diputados rechazó por un voto la proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia para que el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y el caudal ecológico del río de la cuenca cedente quedaran en la misma situación en la que estaban en 2014.

"El trasvase es historia", según Page

Ante esta sentencia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado, que el Alto Tribunal "está siendo coherente" con este sexto pronunciamiento en la misma línea.

Así lo ha avanzado el ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios desde Bruselas, donde ha recordado que es la región de Castilla-La Mancha la que gana, una victoria que "ha costado muchísimo tiempo, esfuerzo y golpes políticos".

A su juicio, lo que dice el Supremo es "que se tienen que cumplir" esos caudales ecológicos, y ahora ya "no valen subterfugios ni ambigüedades". "Se necesitan caudales ecológicos y, además, con urgencia".

"Me parece que es una nueva sentencia que viene a poner un broche extraordinario y blinda una posición irreversible. Y es que, se pongan como se pongan, el trasvase es historia tal y como se considera", ha añadido.

Con esta nueva decisión, lo que toca ahora "sin vuelta de hoja" es que hay que abrir paso al agua desalada para su uso en el Levante.

Carga contra el PP regional

Con esta premisa, y después de que los diputados nacionales del Partido Popular de Castilla-La Mancha apoyaran la propuesta de volver a las normas de 2014 en cuanto a los trasvases, les ha invitado a "conocer mejor a su tierra".

"Que intenten hacer lo que he hecho yo toda mi vida, que no soy ni el mejor ni el más listo, pero que es ser coherente y decir lo mismo en Toledo que en Madrid", asevera. Y es que, en su opinión, "es francamente doloroso que el PP de Murcia cierre filas para Murcia y el PP de Castilla-La Mancha cierre filas también para Murcia".