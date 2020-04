El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, comparecía este mediodía ante la prensa a través de una vídeoconferencia tras reunir a su Ejecutiva para analizar la situación actual frente a la pandemia, lanzar alguna propuesta que han acordado y mandar algún recado a la Junta.

Tras reivindicar la gestión de la crisis sanitaria que está realizando el Gobierno de España, reafirmar a lo público como la mejor arma frente a momentos como el actual y defender a capa y espada la desescalada iniciada esta madrugada, dejaba un poco al lado ese silencio discreto del que ha hecho gala en este mes de confinamiento para reclamar unidad a nivel nacional para alcanzar pactos de Estado y reprochar la actuación de la Junta en algunos puntos -especialmente en lo referente a las residencias-, así como al propio presidente Fernández Mañueco, al que echa en cara que no le haya respondido a su propuesta de movilizar 3.000 millones de euros, que no recoja ninguna de sus propuestas o que no tenga ni una buena acción para con el Gobierno de España.

Respecto a lo primero, las propuestas, Tudanca lamentaba que el coronavirus se esté cebando principalmente con las personas mayores al recordar que más de la mitad de las muertes en Castilla y León por esta enfermedad se han registrado ya en las residencias, dejaba caer cierta descoordinación entre las Consejerías de Familia y Sanidad y reclamaba a la Junta que empiece a dar los datos de la situación en las residencias privadas, como están haciendo en Baleares o Asturias, “porque dos terceras partes de estos centros que hay en la Comunidad son privados”, decía.

“Queremos saber la situación real que hay, con datos más homogéneos y transparentes, no polemizar ni entrar en una confrontación”, proseguía Tudanca, mientras presentaba un Plan de Actuación Único que ha elaborado su partido y que pone a disposición de la Junta para reforzar las residencias y mejorar la situación de profesionales y residentes. Así, según explicaba, esta iniciativa socialista incluye más inspecciones y control en estos centros, más recursos sanitarios para proteger al personal y los usuarios así como una mayor formación, reforzar la información que se ofrece a los familiares de las personas mayores residentes para humanizar la atención y que se abran las 500 plazas públicas que están cerradas dentro de la red asistencial, según calculan los socialistas. La creación de un biobanco con muestras y análisis suficientes que permitan conocer la realidad y dimensión de lo que está pasando en estos centros por el covid-19, es otra de las medidas que forma parte de este documento presentado por el secretario regional del PSOE, quien insistía en que su partido seguirá en esta actitud propositiva y no arrojará a la cara a las consejeras de Familia y Sanidad, Isabel Blanco y Verónica Casado, los datos de otras regiones “como sí ha hecho la primera”.

Y sobre lo segundo, los mensajes a la Junta, Tudanca no alzaba la voz pero sí que dejaba alguna crítica entre líneas durante las respuestas a las preguntas de los periodistas. Por ejemplo, esta anterior, sobre los datos de otras Comunidades, o cuando afeaba al Gobierno autonómico que ahora critique que la Industria y la Construcción vuelvan al trabajo cuando hace quince días se quejaban que se les confinara a la cuarentena. También dejaba cierto malestar Tudanca con el presidente Fernández Mañueco por la escasa interlocución que están manteniendo, porque solo haya comparecido una vez ante la Diputación Permanente de las Cortes, cuando le reprochaba que no le haya contestado al plan de movilizar 3.000 millones de euros ni haya aceptado ninguna de sus propuestas o le pedía ambición, solidaridad y estar a la altura de la circunstancias para que nadie se que quede atrás en esta crisis, o, también, cuando dejaba entrever que la Junta “se está apropiando" de anuncios y medidas que son del Gobierno de España.

En este sentido, a pregunta de este periódico, Tudanca negaba que estos reproches supongan un cambio en su actitud leal y silencio discreto hacia a la Junta, pero sí que aseguraba que seguirán proponiendo y usando los canales de la discreción para trabajar por los ciudadanos de esta Comunidad. “Que nadie espere de nosotros que utilicemos a la Junta para debilitarla como está haciendo el PP y Vox en con el Gobierno de España”, afirmaba.

Europa, una “magnífica noticia”

Por otra parte, se mostraba también satisgfecho por el paso adelante dado por la unión Europea liberando medio billón de euros para luchar contra el coronavirus y reconstruir las economías de la zona. “Es una magnífica noticia y ahora sí que da la sensación de que Europa estará con las familias y no como en la salida conservadora que se produjo de la crisis de 2008”, destacaba Tudanca, mientras elogiaba el buen hacer de España, Italia y Portugal principalmente pero también la postura de la oposición de Holanda y Alemania, que “defendieron que la salida de la crisis debía ser solidaria”.

Si bien, el secretario regional del PSOE apuntaba que este debe ser el primer paso de muchos más en esta dirección “para que Europa sea parte económica en la salida de la crisis”. “Para un europeísta convencido como yo ha sido un alivio ver que Europa ha reaccionado a tiempo frente a esta pandemia”. En este sentido, ponía también como ejemplo al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, que ha tomado “decisiones económicas y sociales complicadas para no dejar a nadie por el camino", y reclamaba al Gobierno de Fernández Mañueco esa misma ambición y solidaridad en Castilla y León.