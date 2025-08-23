La Federación de Vecinos de Palencia rechaza las pantallas metálicas a lo largo de la vía férrea en la ciudad

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA) mostró hoy su total desacuerdo ante la inminente colocación de pantallas metálicas a lo largo de la vía ferroviaria que recorre la ciudad. “Es una obra aberrante dada la pequeña extensión que tiene la capital, tanto desde el punto de vista arquitectónico y de seguridad, ya que divide aún más, si cabe, a los barrios, generando zonas de la ciudad aisladas que podrían llegar a ser puntos de conflicto y peligro para los palentino, como desde el punto de vista estético, por el gran ruido visual que suponen frente a nuestros domicilios”, aseguró.

Un comunicado de FAVPA, tras la celebración ayer de una reunión extraordinaria, señaló que la condición metálica genera más ruidos molestos con el paso del tren por las zonas en las que están instaladas, debido a las “grandes” vibraciones que se producen entre las pantallas.

Es por ello que la Federación vecinal solicitó al Ayuntamiento de Palencia que se oponga a la colocación de estas pantallas metálicas. Algo que deberá trasladar a Adif en la reunión prevista el próximo miércoles. Y si fueran necesarias esas planchas, FAVPA prefiere que sean de metacrilato transparentes.

De continuar adelante con la obra, instará al Consistorio a iniciar un proceso legal de denuncia y correspondiente sanción, si procede, hacia la empresa ferroviaria o sus responsables.

Además, requirió al Ayuntamiento de Palencia una mayor comunicación y transparencia en todas las próximas acciones que se vayan a llevar a cabo con respecto a la línea de alta velocidad a Cantabria en la ciudad.