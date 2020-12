Ernesto Alterio recibe el “Águila de Oro” emocionado porque se mantenga viva la llama de la cultura

El Aguilar Film Festival bajará mañana el telón a una nueda edición, la trigésimo segunda, la más especial y complicada de todas por las coircunstancias sanitarias, con la entrega de los premios a los mejores cortometrajes y con la concesión del Águila de Oro al actor Ernesto Alterio, que sigue así los pasos de su hermana, Malena Alterio, quien ya logró este galardón en 2013.. El intérprete hispanoargentino recibirá este reconocimiento a toda su trayectoria profesional y de manera especial por el compromiso que siempre ha mostrado con el cortometraje, según informan fuentes de la organización del festival..

Alterio asegura estar feliz con este galardón así como ilusionado por recibir el cariño de un festival que sigue desde siempre, y especialmente por lo complicado de este año para la Cultura en general debido a la covid. “Lograr este premio de esta bella localidad palentina me lo tomo como un abrazo, aunque sea virtual, como un impulso de energía para seguir trabajando”, apunta el actor, mientras reivindica la importancia del cortometraje, formato al que el certamen aguilarense dedica su programación. “Me encanta que el premio venga del festival de Aguilar de Campoo porque yo empecé haciendo cortometrajes y siento que es un terreno que merece la pena impulsar y cuidar”.

Un galardón que, apunta, dedica a los jóvenes que están empezando en la profesión y que están haciendo cortometrajes ahora, pero también a la gente que hace el festival y especialmente este año que ha sido tan difícil. “Me emociona que se siga apostando por mantener viva la llama de la cultura”, señala.

Incidiendo en su análisis sobre el cortometraje, el nuevo Águila de Oro añadió que supone un ecosistema especialmente propicio para la creatividad cinematográfica. En este sentido, afirma que sigue trabajando en cortometrajes. “Es un terreno donde se pueden dar obras muy personales, donde el creador está más desprovisto de condicionantes y de limitaciones que puedan coaccionar su libertad creativa”, asegura.

Una libertad que Ernesto Alterio ha buscado también en su carrera como actor. “Para mí actuar es en sí un ejercicio de libertad, se consigue en mayor o menor medida, pero es algo que ansío y que busco, dentro de que siempre hay limitaciones o ciertas pautas que debes seguir. Pero dentro de eso trato de generar espacios de libertad porque creo que es la manera de llegar al corazón de la gente”, explica

Miembro de una familia de reconocidos intérpretes, Alterio admite que en cierto modo podía estar predestinado a trabajar como actor. “Eso no se puede saber, pero es cierto que tenía alguna que otra papeleta. Siempre he tenido ese deseo, aunque me costó aceptarlo, pero haber emprendido este camino es una de las decisiones de la que estoy más satisfecho. Mis abuelos eran de un pueblo cercano a Nápoles y en italiano mi apellido significa alter io, que es el otro yo, un apellido muy propicio para un actor, ya que nuestro trabajo consiste en ponerse en la piel de otro… quizás sí, quizás el destino estaba ahí escrito en mi apellido”.

Ernesto Alterio protagoniza "Ventajas de viajar en tren"

Al ser preguntado por futuros trabajos, Ernesto Alterio hace referencia al rodaje de un cortometraje: “Hay un proyecto para hacer un corto con Bárbara Lennie dirigido por Gonzalo Suárez, pero la llegada de la pandemia ha descabalado la agenda y estamos viendo cuando podemos rodarlo. Es una apuesta muy original y personal de Gonzalo, que es un director que me encanta”.

Sobre su trayectoria profesional, tan exitosa en cine, teatro y televisión, el intérprete añadió que “estoy contento de haber desarrollado una capacidad de todo terreno, me encanta variar y estar en proyectos muy diferentes, tengo un poco un espíritu de explorador y me encanta transitar nuevos territorios y descubrir nuevas formas”.

Sesión especial de cortos de animadoras españolas

Por segundo año consecutivo, el festival dedica una sesión especial a cortos de animación realizados por mujeres. Esta sesión contará con siete trabajos y permitirá conocer la riqueza creativa alcanzada por la animación española elaborada por mujeres. Las películas programadas son Tres moscas a medida de María Álvarez y Elisa Moráis, El caso Svanhausen de Lula Gómez y Jordi Piulach, El árbol de las almas perdidas de Laura Zamora, Tututú de Rosa Peris, Echoes de Diana Acién, Ámome de María Pulido y Alba Capilla y Hortzanak. For Your Own Safety de Izibene Oñederra. Hoy sábado, dentro de las actividades complementarias del certamen, se ha celebrado un encuentro en el que han participado Laura Zamora, Rosa Peris y su hermana, la productora Mercedes Peris.

La ceremonia de clausura y entrega de premios será emitida por la página web del festival (www.aguilarfilmfestival.es) a partir de la una de la tarde de mañana domingo. El jurado encargado de premiar a los cortos de la sección Oficial lo han integrado este año el programador italiano Enrico Vanucci, la cineasta española Andrea Jaurrieta y el escocés Matt Lloyd, director del festival de cortometrajes de Glasgow. Este jurado concederá los premios Galleta de Oro a los mejores cortometrajes del festival, nacional y de animación, además de los galardones a mejor director, actor, actriz, guion, fotografía y montaje. El festival entregará también los premios a las mejores obras en los concursos Spanish Showroom, Castilla y León y De Campo, a los que hay que sumar los galardones otorgados por otros jurados: público, jurado joven, senior, crítica, Asociación de Mujeres por la Igualdad, Colectivo Alerta Sonora y Cruz Roja.