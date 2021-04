El coronavirus en Castilla y León: Jueves 29 de abril

8:00 El agua sigue como protagonista Castilla y León

Las intensas tormentas volverán a protagonizar la jornada en Castilla y León. Los cielos estarán encapotados y las temperaturas bajarán ligeramente.

¡Buenos días! Seguimos con 🌧️ durante toda la jornada en la mayor parte de #CastillayLeón. En el Sur de la Comunidad las precipitaciones se alternarán con el ☀️. Las temperaturas sin grandes cambios. #FelizJueves pic.twitter.com/D6ppUOt3jh — 112 Castilla y León (@112cyl) April 29, 2021

Resumen 28 de abril

La cifra de nuevos positivos por Covid-19 en Castilla y León experimentó este miércoles una reducción con respecto a la jornada precedente, al pasar de los 456 casos notificados ayer a los 384 que la Consejería de Sanidad comunicó hoy. Una cifra que, además, también es menor que los 431 positivos registrados hace siete días. Asimismo, en la última jornada se produjeron tres nuevos fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, uno menos que ayer y que hace siete días, mientras la situación en las residencias continúa estable, sin nuevos fallecimientos por COVID como consecuencia de la campaña de vacunación. Los brotes, sin embargo, siguen en aumento y se sitúan ya en 427, una veintena más que los notificados ayer, con 2.331 casos vinculados. Los positivos registrados en la última jornada se concentran, principalmente, en las provincias de Burgos, con 94, y Valladolid y León, con 71 en cada una respectivamente. A continuación se sitúa Salamanca, con 66 nuevos positivos, y ya por debajo de los 30 se encuentran Zamora (27), Segovia (21), Soria (14), Ávila (12) y Palencia (8). De esos 384 nuevos casos confirmados, 359 fueron diagnosticados en la jornada anterior. El número de infectados totales desde el inicio de la pandemia se sitúa en 227.394, de los que 220.594 fueron detectados mediante pruebas diagnósticas de infección activa. Valladolid, León, Burgos y Salamanca asumen la mayoría de los casos, con 50.407, 39.431, 34.609 y 31.696 respectivamente. Siguen a estas provincias Palencia (18.861), Segovia (17.063), Zamora (13.194), Ávila (12.438) y Soria (9.695). Dos de los fallecimientos que se produjeron por COVID en las últimas horas tuvieron lugar en hospitales de Valladolid, mientras que el tercero se produjo en Burgos. En total, y hasta el día de hoy, perdieron la vida en hospitales por el virus 5.682 personas, de las que 1.151 lo hicieron en centros hospitalarios de Valladolid, 1.144 en León, 834 en Salamanca, 700 en Burgos, 443 en Palencia, 426 en Zamora, 362 en Segovia, 339 en Ávila y 283 en Soria. Los brotes activos continúan en ascenso al situarse en 427, un total de 22 más que en la jornada precedente, con 2.331 casos vinculados. No obstante, estos brotes son menores en número que los 437 existentes hace siete días, que llevaban 2.375 casos aparejados. La mayoría de los brotes, a día de hoy, se sitúan en Burgos (74), Salamanca (70), Segovia (69) y Valladolid (68), con 463, 409, 350 y 338 casos vinculados respectivamente. A continuación se encuentran León (53 brotes y 240 casos aparejados), Zamora (26 y 151), Ávila (23 y 146) y, por último, Palencia y Soria, con 22 brotes cada una y 140 y 94 casos vinculados.

Por otra parte, el pleno de las Cortes de Castilla y León aprobóel proyecto de ley que contempla tanto en la modalidad de sucesiones como de donaciones una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra entre familiares directos, lo que supone en la práctica su eliminación, como un compromiso de gobierno de PP y Cs con cuya supresión creen que se reactivará la economía y se generará empleo. En el debate, se contrapusieron el modelo fiscal del PP, defendido en el pleno por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, y también por su socio naranja de Ciudadanos Miguel Ángel González y el de la izquierda de PSOE y Podemos, quienes criticaron que se beneficie a los ricos. La supresión en la práctica de este tributo recibió el voto a favor de Vox, UPL y Por Ávila, 43 de los 81 procuradores, y en contra de PSOE y Podemos, a los que se unió la procuradora no adscrita, María Montero, favorable a su eliminación pero no en este momento de emergencia económica y sanitaria, en que se dejarán de recaudar 35 millones al año. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asumió en nombre del Gobierno la presentación del texto ante el plenario, aseguró que la supresión beneficia a la sociedad en general y favorece el relevo generacional en negocios y explotaciones agrarias, y anunció que no será la única bajada de impuestos porque se avanzará en la fiscalidad rural. La supresión en la práctica de este tributo, una vez publicado en el Bocyl, motivó un encendido debate entre la socialista Rosa Rubio y el popular Raúl de la Hoz. Para la primera, el modelo de los socios de Gobierno es beneficiar a los ricos en detrimento de los servicios públicos, mientras que el segundo acusó a “la izquierda radical” de querer que Castilla y León tenga la tributación más alta en sucesiones y donaciones.