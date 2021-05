Castilla y León lleva a la interterritorial la adjudicación de las plazas MIR

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, llevará a la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial el debate sobre la adjudicación de las plazas MIR, con el planteamiento de que se puede avanzar en un modelo telemático siempre que permita que quien elija sepa cuantas plazas hay en ese momento a las que puede optar.

”Y eso se puede hacer, no es un problema presencial versus telemática, sino que si decido telématica que esta vía me de las mismas posibilidades y opciones que la presencial”, ha argumentado la consejera en declaraciones a los periodistas antes de entregar los premios de investigación del área de salud Valladolid este de 2020.

Casado ha explicado que la Comunidad ha pedido que se introduzca en el orden del día este tema del MIR, ya que una cosa es apostar por la telemática y otra que su uso lleve a que queden plazas vacantes, cuando el Sistema Nacional de Salud “no se puede permitir el lujo de que quede ni una sola” sin cubrir.

Además en el Consejo se abordará la emisión y la certificación del Certificado Verde Digital, el pasaporte sanitario que facilitará la movilidad por Europa a partir del 1 de julio.

Casado ha explicado que Castilla y León lleva tiempo “trabajando mucho y muy bien” en esa materia, y ahora sólo queda por ver cómo se hace esa implantación y si va a corresponder a la Comunidad o no.

Segunda dosis

Por otra parte, la responsable regional de la cartera de Sanidad ha asegurado que el personal de Salud Público terminó de elaborar el consentimiento informado que deberán firmar las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que están pendientes de completar la vacunación con la segunda pauta, ya sea con la misma de Oxford o bien con Pfizer.

Por lo tanto, ha anunciado que los dos modelos de consentimiento se publicarán “en breve” en la web de Sanidad ya que la previsión de la Junta es retomar a finales de esta semana la vacunación de los mayores de 60 años de los grupos 3b, 3c y 6, que corresponden con profesionales esenciales.

Asimismo, ha reiterado que se obligará a firmar un consentimiento informado en cualquiera de los dos casos, algo en lo que la Junta no estaba de acuerdo en un primer momento. No en vano, precisó que sería suficiente con un “consentimiento tácito”, con solo presentarse a la vacunación.

Además, la consejera ha afirmado que su departamento recomienda “no combinar” vacunas y que todos aquellos a los que se aplicó la vacuna británica lo hagan ahora con la misma, si bien aclaró que la opción de Pfizer también es “eficaz”.

En este sentido, Verónica Casado ha dejado clara la posición de Castilla y León, que así fue expresada en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de la semana pasada, cuando apostó por administrar la misma marca en la segunda dosis. Repitió que la decisión del Ministerio tiene “limitaciones” en campos técnicos, científicos y logísticos y “contraviene las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento.

A su juicio, las limitaciones científicas “no dirimen cuestiones de seguridad por que se hace en base a 600 personas de un estudio de una muestra muy pequeña”. “Las reacciones raras aparecen con más de un millón de dosis administradas”, ha criticado

Pasaporte COVID

En cuanto al pasaporte COVID, la consejera ha apuntado que será abordado esta tarde en Consejo Interterritorial para contar con una herramienta que permita certificar a las personas que han pasado la enfermedad, cuentan con una prueba diagnóstica de infección activa o disponen de la vacuna. “Lo que tenemos que ver es la implementación y ver cómo se hace y saber si nosotros certificamos a nuestra Comunidad”, ha subrayado.

A falta de la decisión que se pueda consensuar, Casado destacó que la Consejería de Sanidad ha trabajado “mucho” y “muy bien” para que el proyecto del pasaporte COVID salga adelante.

Galardones

Los premios de investigación del área de salud Valladolid este de 2020.cumplen su undécima edición y que tienen como objetivo fomentar la investigación de calidad y su traslación a la práctica clínica -este año con especial interés en la Covid-19, cardiología y neurología-, tanto en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid como en el Hospital Medina del Campo, la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este y la Universidad de Valladolid, mediante la concesión de galardones a los mejores artículos y estudios publicados por el personal de dichos centros (médicos, enfermería, fisioterapeutas o técnicos).

Los reconocimientos forman parte del global de proyectos evaluados el año pasado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Área de Salud Valladolid Este, que sumaron un total de 613 trabajos, la cifra más alta registrada desde que comenzó su actividad (483 el año anterior).

En concreto, se evaluaron 506 proyectos de investigación (frente a los 390 del año anterior), destacando que 174 de ellos correspondieron a líneas relacionadas con la COVID-19; otros 15 proyectos fueron del Biobanco; hubo además 52 ensayos clínicos con medicamentos, 12 estudios clínicos con productos sanitarios y 27 estudios de tipo observacional con fármacos de uso humano ya comercializados.

Verónica Casado, que ha estado acompañada por el Decano de la Facultad de Medicina, José María Fidel Fernández, el director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, José Ramón Garmendia, y por los gerentes del Hospital Clínico Universitario y de Medina del Campo, José Manuel Vicente, y el de Atención Primaria Valladolid Este, Rafael Sánchez, ha señalado que “con este acto ayudamos a dar más visibilidad a la investigación, una actividad que fundamental en nuestro entorno, como ha quedado constatado durante la pandemia”.

“Sin investigación -ha resaltado- no podemos avanzar en la búsqueda de nuevos tratamientos ni podemos prevenir o curar enfermedades. La investigación de hoy es la medicina del mañana y debemos buscar la mejora continua de la asistencia”.

La consejera de Sanidad ha incidido además en que la asistencia es nuclear, “pero lo que nos proyecta hacia el futuro es la docencia y la investigación. Os animo a seguir no sólo en la investigación biomédica, sino también en la comunitaria y la sociosanitaria”.

Verónica Casado ha querido hacer hincapié para finalizar en que impulsar la investigación, como se ha demostrado sobre todo con la pandemia, “tiene un positivísimo impacto en nuestro sistema sanitario y en la sociedad. Porque, apoyando a la investigación contribuiremos a potenciarla, a la búsqueda de la evidencia, a favorecer el acceso a los recursos disponibles, a impartir cursos y talleres de formación, ayudando a una mejor difusión de la información, y a evaluar la calidad que perciben los usuarios/pacientes de nuestro sistema, entre otras muchas más cosas”.

A la ceremonia ha acudido también Beatriz Pérez Sanz, directora del Departamento Médico de Roche Farma España, quien felicitó a los premiados y puso de relieve la firme apuesta de la compañía por la investigación biomédica en España, donde impulsa cada año cerca de 300 ensayos clínicos en 200 centros, en los que participan más de 12.000 pacientes. “Dedicamos cada año en nuestro país cerca de 65 millones de euros en investigación clínica, una inversión que en su mayoría se materializa en proyectos desarrollados en colaboración con hospitales y otros centros públicos y privados, y cuyo objetivo no es otro que buscar nuevas opciones terapéuticas que nos permitan, entre todos, mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes”, indicó.

Tal como explicó, en el caso de Roche este compromiso por la I+D se traduce en uno de los catálogos de nuevos medicamentos en investigación o pipeline más prometedores de la industria farmacéutica, con más de 70 nuevas moléculas en fases avanzadas de investigación, correspondientes a áreas terapéuticas como la oncología, la hematología, las patologías neuromusculares y del Sistema Nervioso Central, la oftalmología o la inmunología. “La inmensa mayoría de este esfuerzo, además, se desarrolla a través de proyectos público-privados que nos permiten reforzar así nuestro papel como aliado científico tanto de los sistemas sanitarios como del tejido investigador”, agregó.

El jurado ha acordado conceder el Premio al mejor artículo de Investigación realizado por personal facultativo y publicado en 2019 a la cardióloga del Hospital Clínico Tania Rodríguez Gabella, por el trabajo publicado en Journal of the American College of Cardiology “Renin-Angiotensin System lnhibltion Following Transcatheter Aortic Valve Replacement”.

En la categoría de Atención Primaria, el Premio al mejor artículo de Investigación en 2019 ha sido para María José González Vereda, por el trabajo publicado en la revista de Pediatría de Atención Primaria “¿Cuánto saben de lactancia los sanitarios del área materno infantil? Estudio de los 14 hospitales públicos de Castilla y León”.

El Premio al mejor artículo de investigación correspondiente al Hospital Medina del Campo y publicado durante 2019 ha sido para el doctor Juan Ramón Gómez López, por el trabajo publicado en Journal Of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques y titulado “Laparoscopic Appendectomy in the Setting of Clinical Prediction Rules”.

En cuanto al Premio al mejor artículo de Investigación en el ámbito de la Enfermería/Fisioterapia/Técnico, el galardón ha recaído en Sofía Álvarez Valverde, por el artículo publicado en Enfermería Clínica “Percepciones y deseos sobre el parto en gestantes a término en Zamora”.

El Premio al mejor artículo para personal sanitario en periodo de formación especializada durante 2019 ha sido para Javier Trigo López, por el trabajo publicado en The Journal of Headache and Pain “Clinical characteristics of nummular headache and differentiation between spontaneous and posttraumatic variant: an observational study”.

Otros premios han sido para la mejor tesis doctoral (para el doctor Pablo Elpidio García Granja por la tesis “Modelo predictivo de mortalidad hospitalaria en endocarditis infecciosa izquierda. Desarrollo de una aplicación informática”); Premio al mejor Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Valladolid en 2019 (Antonio Moya Menéndez, por el trabajo “Influencia de los índices de comorbilidad en las complicaciones postquirúrgicas tras colecistectomía laparoscópica”); Premio al mejor artículo de innovación, proyecto o patente en Ciencias de la Salud (doctor Eduardo Tamayo Gómez por el trabajo “In vitro method for the differential diagnosis. Between septic shock and non-septic shock patients”); y Premio al mejor artículo sobre aspectos históricos en Ciencias de la Salud para el doctor Carlos Vaquero Puerta, por el artículo titulado “Christian Andreas Doppler (1803-1853). Biografía”.