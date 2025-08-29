Los medios de extinción confían en poder “dar por estabilizado” el incendio de Porto (Zamora) entre esta noche y mañana

El incendio de Porto (Zamora) que se declaró el pasado día 14 de agosto, quedará, previsiblemente, “estabilizado entre esta noche y mañana”, si se cumplen las previsiones de humedad relativa del ambiente del cien por cien, según explicó el director de extinción, José Luis Gutiérrez.

“Esta noche se espera una subida de la humedad relativa, llegando a saturar el cien por cien desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana. Aunque el viento va a disminuir, esta condición de saturación no va a permitir la utilización del fuego técnico hasta primeras horas de la mañana, cuando se podrá trabajar con fuego técnico para acabar de asegurar el pequeño sector de frente activo que queda entre San Ciprián y La Baña”, expuso.

De esta forma, durante toda la noche, seguirán los trabajos con maquinaria pesada, con los buldóceres, para “acabar de perimetras algunos puntos calientes que pudieran quedar” en el sector.

Las previsiones para la jornada de hoy se cumplieron y fue posible hacer maniobras de contrafuego en las primeras horas de la mañana “para asegurar el único frente activo”que aún quedaba en el incendio, concretamente, en la parte alta de la Sierra de San Ciprián, entre el municipio de San Ciprián, en Zamora, y La Baña, en León.

“Las maniobras resultaron satisfactorias y se pudo asegurar en gran parte ese frente”, subrayó el director de extinción del incendio forestal de Porto, José Luis Gutiérrez

Rachas de 70 kilómetros por hora

“El resto del día hemos tenido una condición de vientos de poniente muy altos, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, por lo que la labor ha sido de contención y remate de los pocos focos activos que se han mantenido durante el día, esperando a que, tanto hoy por la noche como mañana por la mañana, las condiciones nos permitan acabar de rematar esos focos”, añadió José Luis Gutiérrez.

El director de extinción apuntó que el resto del incendio “ha estado calmado”, con algunas reactivaciones en el perímetro “que fueron fáciles de controlar” con el personal de tierra y los medios aéreos.

“Una vez más ha sido perfecta la coordinación entre los equipos propios de la Junta de Casillas León y los diferentes medios, la UME y las brigadas de refuerzo que participaron en la jornada”, concluyó.