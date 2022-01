El PSOE de Tudanca ofrece a los autónomos una Ley con estímulos y “justa” en lo fiscal

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se ha reunido este martes con el presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abada, a quien ha trasladado su compromiso para con los trabajadores por cuenta propia , en general, y con los que viven en los pueblos, en particular.

Así, el también candidato a la Presidencia de la Junta ha ofrecido a este colectivo, si logra gobernar Castilla y León, una Ley de Trabajo Autónomo con importantes estímulos y una fiscalidad favorable, justa y progresiva, especialmente para el medio rural, cuyo objetivo, según decía, es transformar el tejido productivo de la Comunidad.

Tudanca aseguraba que esta Ley contemplará beneficios y una discriminación positiva para aquellas personas que decidan poner en marcha su negocio en las zonas rurales de Castilla y León, y hacía suya la propuesta de UPTA de que el teletrabajo y el denominado como “coworking”, trabajo cooperativo, en español, sean dos herramientas “que han de abandonar la ciudad para ayudar a repoblar los pueblos”.

Al respecto, Abad proponía al candidato socialista una fiscalidad cero durante los primeros cinco años de actividad de un negocio en el medio rural y que el sistema de cotizaciones de los autónomos se aplique en función de sus rendimientos de trabajo.

“No puede ser que un propietario de un bar de un pequeño pueblo de Soria pague al mes lo mismo que un notario del paseo Zorrilla de Valladolid”, afirmaba el presidente de UPTA, para quien las cotizaciones tienen que ser justas y equitativas, algo que compartía Tudanca, que confiaba en que el Ministerio de Empleo y Economía Social llegue a un acuerdo, igual que se ha producido con las pensiones y la reforma laboral.

Apoyamos a los autónomos de Castilla y León y nos preocupa su futuro.👩‍💻👷‍♂️



✅ @luistudanca promete una Ley de Trabajo Autónomo con incentivos fiscales para el medio rural.



👉 "Hay que transformar el modelo productivo aprovechando los fondos europeos".#CambioYEsperanza pic.twitter.com/vO5A3d22Pc — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) January 18, 2022

De la misma forma, tanto Tudanca como Abad coincidían en señalar que la tarifa plana a los autónomos “no ha sido útil”, ya que en opinión de ambos, no ha consolidado los empleos creados con ella, por lo que el presidente UPTA apostaba por un modelo de capitalización del desempleo, dado que, según decía, el 87 por ciento que han acudido al mismo si sobreviven en su negocio.

El representante de UPTA advertía de que desde que comenzó la pandemia, Castilla y León ha perdido un total de 1.800 autónomos, la mayoría de ellos, 1.200, en el sector de la hostelería, que, además, han cerrado para siempre sus negocios.

Tudanca trasladaba también a Abad su propuesta de creación de una Ley de Reto Demográfico, que tenga entre sus bases la ayuda de los pequeños y medianos negocios de la Comunidad.

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, y el presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, (UPTA), Eduardo Abad, se reúnen en Valladolid FOTO: Rubén Cacho Agencia ICAL

Debates y encuestas

Por otra parte, Tudanca se refería, a preguntas de los periodistas, a la polémica surgida estos días atrás en torno a la posibilidad planteada por Ciudadanos de que se celebre un tercer debate con todos los candidatos con representación en las Cortes (PP, PSOE, Cs, Podemos, Vox, UPL y Por Ávila) al margen de los dos marcados por Ley, en los que solo participarán los candidatos del PP, PSOE y Ciudadanos porque son los que han tenido grupo propio en las Cortes.

Y, al respecto, aseguraba que no tiene ningún problema de que se celebre este tercer debate con todos los partidos. “Nunca he dicho que no a un debate”, decía el líder socialista.

Por otra parte, preguntado también por las encuestas tan negativas para el PSOE de cara a las elecciones, Tudanca quitaba hierro a las mismas e insistía en que lo mismo ocurrió hace dos años y medio en los comicios de 2019 y al final los socialistas ganaron y fueron la fuerza más votada.

Además, ironizaba con que deja al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que gane todos los sondeos pero que pierda todas las elecciones.