Alicia García acusa a Sánchez de de “gobernar contra los autónomos”

La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, ha denunciado los mayores costes que tiene que afrontar el colectivo autónomo tras la subida de las bases de cotización, que afectará a 1,8 millones de personas, a lo que debe sumarse el incremento de los precios de la luz y de los carburantes, la ausencia de ayudas directas y la reducción de sus ingresos por la pandemia.

Sánchez gobierna

contra los autónomos.



En enero 521 autónomos han cerrado sus negocios al día.



Solo pone trabas. Las ayudas directas no llegan. Los fondos europeos tampoco. Y anuncia un “sablazo” de hasta un 40% a las cotizaciones.



pic.twitter.com/ahnMJDemKV @GPPopular — Alicia García Rodríguez (@AliciaGarcia_Av) February 2, 2022

García alerta contra el “hachazo” que supondrá para los autónomos el nuevo sistema de cotización propuesto por el Gobierno, al que se oponen ocho de cada diez trabajadores por cuenta propia. “Su reforma no gusta a nadie y no es el momento de hacerla, porque los autónomos todavía no se han recuperado de la crisis”, apostilla, a la vez que añade que “con dicha reforma, que parece responder tan solo al afán recaudatorio de Sánchez, el Gobierno se carga la libertad de elegir y no protege más a los que menos ingresan”.

La diputada popular detalla que “con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado, las bases de cotización para 2022 se incrementarán el 1,7 por ciento y señala también que “para cualquier autónomo es insostenible que los productos energéticos se hayan disparado”

García subraya también que “los autónomos llevan cerca de cuatro años padeciendo la desidia y el abandono de un Gobierno que no valora el peso que tienen en el mercado económico y laboral del país”. “Al Gobierno no le gustan los autónomos porque no dependen de él”, denuncia, a la vez que recuerda que el PP ya solicitó al Gobierno en el Congreso la eliminación de las cuotas sociales de los trabajadores autónomos que no tienen ingresos, de manera que “a ingresos cero, cuota cero”, exigencia que fue aprobada en Comisión

También reprocha al Gobierno el sistema tan farragoso para cobrar las ayudas directas, que casi nadie ha podido recibir. “En cambio, sí llegaron a empresas sospechosamente enchufadas como Plus Ultra”, ironiza, a la vez que asegura “no entender la euforia en la que vive inmerso el Gobierno cuando, a lo largo del mes de enero, se han destruido 20.000 empleos, 17.000 empresas y 16.164 autónomos han tenido que cerrar su negocio”

“Las malas políticas económicas del Gobierno están pasando factura a los españoles”, recalca durante el debate en Pleno de la Moción, y ha invitado a mirar a los Gobiernos de nuestro entorno: “el canciller alemán bajará 30.000 millones en impuestos, mientras que Dragui hará lo propio en Italia por valor de 10.000 millones”, afirmaba.

Por último, instaba al ministro Escrivá a no demonizar sectores como la hostelería, el turismo, el comercio, la remolacha, la agricultura, la ganadería o el sector cárnico. “El señor Garzón está empeñado en desacreditar a los sectores productivos de mi tierra”, lamenta en alusión a Castilla y León, y destaca que “frente a los ataques del presidente Sánchez, están las ayudas de los gobiernos autonómicos del PP, como las del presidente Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León que van en línea con las propuestas del presidente Pablo Casado de bajar impuestos, de más flexibilidad, menos burocracia, una tarifa plana para los autónomos, el aplazamiento de la devolución de los créditos ICO, un plan de choque para el turismo y la mochila austriaca”.