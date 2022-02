Díaz Ayuso asegura en Valladolid que “el proyecto de Pedro Sánchez es el del poder y el poder de Pedro Sánchez es la debilidad de España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a apoyar al candidato del Partido Popular de Castilla y León en las elecciones del próximo 13 de febrero, en un acto con militantes en Valladolid. Antes de asistir a la jornada, Díaz Ayuso atendió a los medios de comunicación y aseguró que “el proyecto de Pedro Sánchez el el del poder y el poder de Pedro Sánchez es la debilidad de España”.

En este sentido, añadió que “el sanchismo es la destrucción de España a manos de quienes la han odiado toda la vida con tal de quedarse un poquito más”. Por este motivo, insistió en que “aunque no lo vamos a necesitar, pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con el que lo secuestraron”. Al respecto, aseguró que “ojalá nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez”.

Asimismo, reiteró que “yo este domingo 13 de febrero vuelvo a apelar, una vez más a todos los ciudadanos para que elijan entre socialismo y libertad”. El mensaje de libertad supera al de los bloques del que intenta convencernos Pedro Sánchez. Su proyecto es el del poder; que es la debilidad de España”, subrayó.

Díaz Ayuso afirmó que “ahora lo importante es saber qué tenemos por delante y yo creo que es el hecho de que el sanchismo y sus izquierdas no sigan propagando por España, especialmente ahora por Castilla y León”. “Porque cuando Sánchez y sus izquierdas vayan a las urnas ahora y cuando se convoquen generales no podrán pedir el voto por lo que han hecho durante su gestión, no podrán decir nada por autónomos, por los comerciantes ... ¿Han hecho algo, han mejorado la vida de alguien salvo de los que odian España?”, se preguntó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en una comida-mitin con afiliados del partido de Valladolid, en apoyo a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco FOTO: Nacho Gallego EFE

También subrayó que “hemos visto de todo estos años. Hemos visto a Franco volando en un helicóptero, a un PSOE de Castilla y León que tiene más veces la mención a la memoria histórica que a la vivienda en el programa electoral con el que se presenta este domingo a las elecciones, pero ni una palabra para defender la libertad educativa o los colegios concertados que están amenazando su propio partido desde el Gobierno de España y que deja en la estacada a más de 10.000 alumnos”.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid animó a los militantes del Partido Popular a “seguir pedaleando” en estas “últimas etapas” de una campaña electoral de Castilla y León, pero también para hacerlo después “llueva, nieve o truene”, porque “el “tour” de 2023 empieza ya”, en referencia a las elecciones municipales previstas para ese año. “Las campañas se hacen desde la ilusión, no desde los nubarrones, los ciudadanos nos esperan”, declaró.

Por último, Díaz Ayuso tuvo palabras de cariño y agradecimiento para Alfonso Fernández Mañueco, del que afirmó que “es el mejor presidente y el que necesita Castilla y León”. Tras la comida con los militantes del PP de Valladolid y un pequeño acto en la caseta electoral, la presidenta de la Comunidad se trasladará hasta la capital abulense para apoyar a la candidatura del Partido Popular de Ávila.