La Guardia Civil completa el rescate en la sierra de Béjar de una mujer que se había lesionado el tobillo

La Guardia Civil ha realizado con éxito el rescate de una montañista que sufrió una lesión en el tobillo durante su travesía por la Sierra del Torreón-Candelario. El operativo se activó a las 11:33 horas de este sábado después de que la mujer alertara a los Servicios de Emergencias de Castilla y León sobre su imposibilidad para continuar el recorrido debido a la gravedad de la lesión.

Operativo de rescate en terreno montañoso

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, en coordinación con agentes de la Comandancia de Salamanca, estableció un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la segunda plataforma de El Travieso para dirigir las labores de rescate. Los equipos de emergencia se desplazaron hasta la ubicación exacta donde se encontraba la herida, en una zona de difícil acceso de la sierra bejarana.

Tras prestar los primeros auxilios y estabilizar la lesión de la afectada, los especialistas en rescate montañero procedieron a evacuarla en condiciones de seguridad hasta un punto accesible para los servicios sanitarios. La operación culminó con el traslado de la mujer a un centro médico para su evaluación y tratamiento definitivo, donde recibirá la atención especializada necesaria para su recuperación.