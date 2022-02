“Defensa a ultranza a los autónomos contra el hachazo de Pedro Sánchez». Ese fue el compromiso que adquirió en León el candiado del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto en el que estuvo arropado por el expresidente Mariano Rajoy.

El líder del PP aseguró que «apoyamos a los autónomos con más ayudas: Cuota cero a los nuevos. Ayudas para los que creen empleo y para las madres autónomas».

Asimismo, indicó que «la subida de cuotas a los autónomos es un atraco de Sánchez a millones de españoles que trabajan en el campo, el comercio, el transporte, la hostelería y en servicios de todo tipo. Los autónomos no estáis solos. Estamos a vuestro lado», reiteró. Fernández Mañueco.

También recordó que «en Castilla y León estamos creando empleo y según la EPA, el paro registrado ha bajado un 25 por ciento en el último año, cuatro puntos más que la media de España». El candidato popular afirmó que «estas elecciones van de Castilla y León, y de la economía, por es bueno apuntar lo que cuesta el combustible, más que nunca, o la cesta de la compra, aunque alguno diga que eso no tiene que ver con la Comunidad».

Por este motivo, anunció «una batería de bajadas de impuestos, para tener la fiscalidad más baja de la historia de la comunidad: 2.000 millones de ahorro para los bolsillos familias».

Además, Fernández Mañueco señaló que “he cumplido mi palabra de mantener los consultorios abiertos. No se cierran. Y voy a blindar por ley la atención sanitaria en nuestros pueblos», declaró.

Por último, el candidato del PP aseguró que el «único culpable de estar en esta situación es el señor Francisco Igea, por pensar sólo en él, dinamitar un pacto de Gobierno y de «buscar únicamente su supervivencia».

Mariano Rajoy, cerró el acto multitudinario en León, y en su intervención pidió el voto para Fernández Mañueco, porque «es de largo el mejor candidato». Y también solicitó a los leoneses que vayan a votar el domingo, porque «los otros sí que van a ir a votar, y sino votas tú alguien va a ir a votar por ti».

El expresidente del gobierno Mariano Rajoy (c-d) conversa con el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y Antonio Silván, entre otros FOTO: J. Casares EFE

Además, el expresidente del Gobierno, afirmó, con respecto a un posible pacto del Partido Popular con Vox tras las elecciones autonómicas de Castilla y León que se celebran este 13 de febrero, “que el PP pacte con la gente, luego ya veremos”.

En declaraciones ofrecidas a la periodista de Antena 3, Elena Salamanca, durante el paseo realizado por las calles del centro de León junto al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Rajoy recordó que no le corresponde a él tomar la decisión sobre ese posible pacto y apuntó que le parece bien “lo que decidan los que tengan que decidir, que no soy yo, que ya no estoy aquí”.

Por su parte, el número 1 del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que el próximo 13 de febrero «es el principio del fin» para «el fin del sanchismo, del Gobierno del pacto de la desvergüenza y del derroche».