Fernández Mañueco pide “tranquilidad” y asegura que “no se repetirán las elecciones” en Castilla y León

“No se van a repetir las elecciones en Castilla y León”. Así de contundente se mostró el presidente en funciones de la Junta y del Partido Popular (PP), Alfonso Fernández Mañueco, en una rueda de prensa, en Valladolid, en la que informó del calendario con los partidos políticos para conocer las propuestas.

Por este motivo, el líder del PP pidió “tranquilidad y serenidad”, ya que garantizó que en las próximas semanas va a haber en la Comunidad “un Gobierno fuerte, estable y sólido asentado en el programa del PP”, que trabajará “durante los próximos cuatro años” y lo hará “con eficacia”.

Asimismo, avanzó que la ronda de contactos con todas las formaciones políticas arrancará que el próximo lunes, 21 de febrero, con la reunión con el candidato del PSOECyL, Luis Tudanca; el miércoles 23 con el de Vox, Juan García-Gallardo; el sábado 26 con el de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña; el lunes 28 con UPL, Luis Mariano Santos; y el martes 1 de marzo con Pablo Fernández, de Unidas Podemos. En este sentido, Fernández Mañueco que aún no se han concretado fechas ni con Por Ávila (XAV) ni con Ciudadanos (Cs). Sobre este último partido el presidente del PP señaló, a pregunta de los periodistas, que desde se celebraran las elecciones el pasado 13 de febrero, “aún no he hablado con el señor Francisco Igea ni por teléfono ni por escrito, ni si quiera para una felicitación”.

En cuanto a los encuentros, el líder del PP aseguró que “lo primero que haré será escuchar. Todos conocen mi opinión y quiero que me digan a la cara lo que quieren”, añadió.

En este sentido, reiteró que “queremos un proyecto fuerte, sólido y en solitario, formado por personas solventes y con experiencia, que sean una piña al servicio de esta tierra y con un camino trazado a partir del diálogo con fuerzas políticas; con ideas claras, que sabe de donde venimos y a donde encaminar nuestros pasos para llegar a la meta, encarar el futuro y los grandes retos por delante”.

En cuanto a la negociación Fernández Mañueco recordó que va a ser el PP de Castilla y León el que lo lidere, y afirmó que “tengo las manos libres y la mente abierta para trabajar para mejorar la calidad de vida y los servicios de los ciudadanos”. Además, explicó que cuenta “con el respaldo de las urnas, la dirección nacional de mi partido y el mandato de la Junta Directiva del PP autonómico, para llevar las riendas de este proceso de diálogo”.

El líder popular informó de que, en los encuentros, estará acompañado de los que “han estado más cerca de mí”, el secretario general del partido, Francisco Vázquez; el director de Campaña, Raúl de la Hoz; así como Isabel Blanco y Carlos Fernández Carriedo. En este sentido, añadió que “no voy a poder estar presente en todos las reuniones, como la gente puede entender, pero el PP siempre va a estar muy bien representado”.

También, reprochó a quien quiera utilizar Castilla y León para trasladar a la política española las decisiones que se tomen en la Comunidad. “Para el PP de Castilla y León y para mi, esta Comunidad es todo y está por encima de todo”.

El presidente de la Junta en funciones aclaró que el “punto de partida” de las negociaciones será el programa del Partido Popular, que recoge mil medidas para” impulsar el futuro de esta tierra, es el proyecto, y que esté respaldado por todas las fuerzas”.

Al respecto, animó a todas las fuerzas políticas a un proceso de diálogo, sin descartar “a nadie”, e invitó a “enriquecer este proyecto del PP” con aportaciones y variaciones del resto, con el objetivo de mejorar la vida de los castellanos y leoneses, de nuestra tierra y los derechos y libertades”. “Voy a darlo todo para que nuestra tierra tenga un gobierno lo antes posible, fuerte y sólido. Y que se asiente sobre nuestro programa, respetando los principios que lo inspiran”, subrayó.

Con este punto de partida, citó la necesidad de “seguir mejorando los servicios públicos, la sanidad y educación; políticas de apoyo claras y firmes a favor de la familia y la natalidad, acceso al transporte y la vivienda, con una bajada de impuestos necesaria para la recuperación económica y apostar por políticas de generación de empelo y la lucha contra la despoblación”.

También Fernández Mañueco se refirió la relevancia de “apostar por la gestión eficaz de los fondos europeos, mayor transparencia, más diálogo y margen desde las comunidades autónomas de poder aplicar criterios elaborados desde las administraciones regionales”, así como reivindicar la lista de infraestructuras pendientes.

Además, consideró que todos los partidos “están legitimados para dialogar” y pidió “serenidad y tranquilidad a todo el mundo” para el periodo que se abre a partir del lunes, una ronda de la que se dará traslado de “información con transparencia”.

Y el presidente del PP advirtió: “Cualquier información que no salga de mi boca, lo consideraré ruido. Parece que hay quien está interesado en enfrentarnos con determinadas formaciones políticas. El ruido solo contribuye a generar confusión y desviarnos de lo importante: programa, proyecto y gobierno”

Sobre la opinión de los votantes del Partido Popular de con quién prefieren alcanzar un acuerdo, Fernández Mañueco señaló que desconoce la “voluntad” de los votantes de las distintas formaciones en la Comunidad, y afirmó que “sobre un futurible, yo solo hablo de hechos.