Tudanca: “El PP puede contar con el PSOE para evitar el pacto con Vox”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este domingo a su llegada a Madrid antes de participar en el Comité Federal del PSOE que el PP, si quiere, puede contar con ellos para evitar un pacto con Vox en esta Comunidad.

Tudanca se ha dirigido al nuevo PP que se avecina con Alberto Núñez Feijóo al frente, al que ha pedido que impida que Alfonso Fernández Mañueco pueda alcanzar un acuerdo con Vox para formar Gobierno en la Comunidad.

Aunque esta mano tendida tiene truco ya que Tudanca se ha mostrado dispuesto a volver a hablar con Alfonso Mañueco pero con el cordón sanitario a Vox como línea roja, algo que, en su opinión, los populares no tienen ninguna intención de aceptar “porque han caído en brazos de los extremismos”.

“Si el PP quiere, podrá contar con nosotros para conseguir ese objetivo”, decía el candidato del PSOE a la Junta y procurador electo por Burgos, aunque apunta también que se teme que este nuevo PP de Feijóo va a ser “prácticamente igual” que el de Pablo Casado pero “con una cara más amable”.

Por ello, insta a Feijóo a demostrar que “hace cosas diferentes” frenando el pacto de la “extrema derecha” en esta Comunidad

Si bien, Tudanca está convencido de que el PP de Mañueco pactará con Vox para formar Gobierno en la Comunidad “porque es capaz de hacer cualquier cosa para seguir en el poder”., aunque insiste en que es su responsabilidad y la del partido del puño y la rosa tratar de evitar que la “extrema derecha” entre en el Ejecutivo de Castilla y León, y para que siga habiendo una alternativa fuerte en Castilla y León.