¿Cómo es el procedimiento para la solicitud temporal de ciudadanos ucranianos?

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha explicado junto al jefe superior de Policía Nacional, Juan José Campesino, el funcionamiento del dispositivo que gestiona en esta Comunidad las solicitudes de protección temporal de los ciudadanos ucranianos, que disponen ya las nueve comisarías de Policía en todas las provincias para presentar el formulario, asistidos por un intérprete.

El pasado 9 de marzo se publicaba una Orden por parte del Gobierno de España, que tiene como objetivo una simplificación de los trámites, de manera que las personas desplazadas que llegue a España puedan obtener los derechos que les otorga la directiva de forma sencilla y rápida en un plazo máximo de 24 horas -permiso de residencia y trabajo-.

El procedimiento se iniciará a instancias de la persona interesada y debe formularse mediante comparecencia ante funcionarios de la Dirección General de la Policía en las comisarías o en los centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en su caso.

Durante el tiempo en el que se tramita la solicitud, la persona interesada está autorizada a permanecer en territorio español y a percibir las ayudas sociales gestionadas y la Oficina de Asilo y Refugio será la que tramite las solicitudes de protección temporal mediante el procedimiento de urgencia y será el Ministerio de Interior quien acuerde la concesión o denegación de la protección temporal.

Esta resolución se dictará en un plazo máximo de 24 horas, y en ella se incluye la autorización de residencia y de trabajo, y todo ello se entenderá prorrogado de manera automática por otro año.

En España, en la actualidad hay empadronados 112.000 ucranianos, de los cuales 1.400 residen en Castilla y León, siendo la colonia más numerosa la de Valladolid donde suman 281.

Barcones ha señalado que a los refugiados que lleguen a nuestra Comunidad se les ofrecerá “protección en tiempo récord y se pondrá a su disposición los recursos disponibles, basados en la solidaridad que no solo demuestran las administraciones, en absoluta coordinación, sino en la que están siendo un ejemplo de organizaciones no gubernamentales, entidades locales, asociaciones y personas a nivel particular, ante el horror que se vive ahora en el país de quienes se ven obligados a huir”.

La delegada recordó que la semana pasada a través de una carta, se ofreció a los ayuntamientos poniendo a su disposición guías en español y ucraniano para informar a los ciudadanos que recalen en sus municipios de todos sus derechos. Además, el próximo miércoles se celebrará una reunión en la Delegación del Gobierno con las consejería de Presidencia y Familia de la Junta, la FRMP y los alcaldes de capitales y municipios de mayor tamaño de la Región para coordinar de manera institucional la respuesta a esta crisis humanitaria.