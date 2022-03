Recomendaciones de la Policía Nacional de Palencia para realizar una compra por Internet

La Policía Nacional pretende concienciar a los ciudadanos para evitar posibles estafas y fraudes en el pago de sus compras por INTERNET, ya que esta es una de las principales preocupaciones del usuario.

Se destacan: 1.- Transferencia de efectivo. Aunque este sistema no supone un intercambio de datos bancarios entre vendedor y comprador, NO es un método seguro para realizar compras online ya que no hay constancia de quien envía el dinero ni tampoco de quien lo recibe, por lo que se pierde la trazabilidad del mismo, lo que dificulta las reclamaciones en casos de que el producto no llegue, o llegue defectuoso.

2.- Contra reembolso. Supone el abono del importe de la compra, al recibir el producto. Es un método seguro y recomendable.

3.- Tarjeta bancaria. Es el método más utilizado. Aunque implica un intercambio de datos bancarios, puede llegar a ser un sistema de pago muy seguro siempre que la tienda online utilice una pasarela de pago que ofrezca algún banco, el cual se encargará de verificar la autenticidad de la tarjeta y la protección de datos del titular.

En el caso de que la tienda no utilice la pasarela de pago seguro del banco, la protección de los datos recaerá sobre la propia tienda y los mecanismos de seguridad que tenga implantados. Por tanto, si hay dudas sobre la fiabilidad de la web, es mejor descartar la compra.

Se recomienda disponer de una tarjeta de uso exclusivo para realizar compras online; dotándola únicamente con un saldo acorde al importe de la compra realizada

4.- Pago a través de intermediarios. Esta modalidad de pago utiliza a una tercera empresa de confianza, por ejemplo PayPal, para que gestione los datos bancarios tanto del vendedor como del comprador y se encargue de formalizar los pagos. Es un sistema muy seguro, siempre que el usuario utilice una contraseña robusta para acceder al servicio.

El usuario solo necesita disponer de una cuenta y configurar en ella su tarjeta de crédito. La Policía Nacional está a tu disposición los 365 días del año, las 24 horas del día, a través del teléfono de emergencias “091″ y por medio de la APP “ALERTCOPS”, disponible para IOS y Android, para cualquier incidencia o sospecha, por mínima que esta sea.