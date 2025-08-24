Mansilla de las Mulas (León) se viste de gala para celebrar su tradicional Feria del Tomate

La localidad leonesa de Mansilla de las Mulas se vistió hoy un año más de gala para celebrar la XXXVI edición de su tradicional Feria del Tomate, una cita anual que este penúltimo domingo de agosto reúne a a cientos de personas entorno a uno de los reyes de la huerta. Esta campaña, que no alcanza los 300.000 kilos de producción que suelen ser habituales, ofrece un “buen tomate y de calidad”.

El presidente de la Promotora de la Indicación Geográfica Protegida del Tomate de Mansilla de las Mulas, José Miguel Olmo, explicó a la Agencia Ical que este año la campaña “empezó cuatro semanas más tarde” de lo habitual, mientras que “le ha afectado un poco el último sol de agosto”, aunque, a pesar de ello, “se ha dado muy bien” y deja “un buen tomate de buena calidad”.

Con una previsión de ventas de algo menos de 10.000 kilos de producto que se reparten por todos los puestos, Olmo se mostró convencido de que la Feria contará con “la asistencia de bastante gente” en un momento en el que “parece que los incendios que asolan ya van controlándose”, por lo que le pidió al público que “no tenga miedo, que acuda a Mansilla de las Mulas y que compre tomates”.

En cuanto al proceso para la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el tomate de Mansilla, detalló que la situación “está parada” desde hace unos cuatro años, cuando se entregó la documentación para ello, por lo que “se sigue a la espera de que algún día se otorgue”.

A lo largo de largo de esta jornada de domingo, la XXXVI Feria del Tomate de Mansilla de las Mulas celebrará el concurso del Tomate de Oro, que premiará al mejor tomate del año bajo criterios de sabor, textura y apariencia.

Asimismo, se entregará el galardón del concurso literario ‘Relátame’, que pone en valor la creatividad local a través de microrrelatos relacionados con la Feria. También se llevará a cabo una exhibición de lucha leonesa, mientras que los actos culminarán con el hermanamiento con la comunidad asturiana residente en el municipio, en el que se repartirán bollos preñaos y sidra.