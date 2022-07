Carriedo aboga por “respaldar” a las empresas en un contexto de “alta inflación y falta de materias primas”

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió hoy que las administraciones públicas deben “apoyar y respaldar” a las empresas ante un momento difícil en un contexto de “alta inflación, falta de materias primas y subidas de los tipos de interés”.

Durante su asistencia a la gala de los Premios CEOE Castilla y León 2021 en la catedral de Palencia, Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, reconoció a los empresarios el papel que realizan representados bajo el paraguas de la CEOE y de su presidente, Santiago Aparicio.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; los presidentes de Cepyme y de ATA, Gerardo Cuerva y Lorenzo Amor, respectivamente, y el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo con los premiados FOTO: Brágimo/Ical Agencia ICAL

Ante el impacto que pueda tener sobre los consumidores la subida de impuestos anunciada, el consejero aseguró que en Castilla y León se van a rebajar impuestos, como ya se hizo con el de Sucesiones y Donaciones, y se reducirá ahora el tramo autonómico del IRPF y los impuestos especialmente para el mundo rural.

Puso en valor su ayuda a pymes y autónomos, ya que, desde que comenzó la pandemia, han sido 9.000 las pymes que han recibido el apoyo de la Junta, con un importe de 1.200 millones de euros en la Comunidad, aseveró Fernández Carriedo, que estuvo acompañado por el consejero de Empleo e Industria, Mario Veganzones.

El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, aseguró hoy que el progreso de la Comunidad y el afianzamiento de su bienestar social y del crecimiento económico pasa por una empresa “fuerte, cohesionada, capaz de competir y de hacer posible la incorporación de las nuevas generaciones”. Afirmó que, actualmente, los empresarios necesitan “seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma”.

Así lo dijo durante su intervención en la gala de los Premios CEOE Castilla y León 2021 que acogió la catedral de Palencia, con motivo de su VII Centenario, donde dejó claro que “sin empresarios no hay empresas, no hay desarrollo, no hay riqueza y no hay empleo productivo”.

Además, señaló que los empresarios precisan “terapias de choque, medidas de calado por parte de los distintos gobiernos que lleguen de verdad a las empresas castellanas y leonesas”. Ante este contexto, de gran incertidumbre y ante la ralentización del crecimiento del Producto Interior Bruto, defendió que se requiere que se intensifiquen las medidas para minimizar el impacto de la crisis sobre las empresas y generar un clima favorable para las mismas, añadió.

Trasladó la necesidad de impuestos “acordes a la situación de inflación persistente” y pidió que los fondos de recuperación europeos lleguen a todas las empresas, grandes y medianas, pero también a pequeñas y autónomos. “Se generaron muchas expectativas, pero lo cierto que estos fondos no están siendo accesibles para las empresas castellanas y leonesas”.

Aparicio explicó que “no es fácil, por supuesto que no, ser empresario”. “Convertirse en empresario requiere de mucho tesón; hay que estar dispuesto a asumir el riesgo y ser consciente de que el camino estará lleno de retos”. Defendió que Castilla y León dispone de hombres y mujeres capaces de desarrollar una actividad empresarial seria y comprometida. “Ya decía que no es fácil desarrollar la vocación de empresario. Ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será en el futuro. Pero el ejemplo de estos galardonados ha de servirnos de espejo y de acicate para vencer las adversidades”, apostilló.

Premiados

Trasladó que hoy se reconoce en los premiados las trayectorias profesionales de quienes “más y mejor contribuyen al desarrollo de Castilla y León”, además de intentar que “se conviertan en un referente para la juventud, en estos momentos necesitada de ejemplos y de motivaciones”, sentenció Aparicio.

En esta XIX edición, los premiados fueron León Muñoz Redondo, de Avitrans Urgente, por la Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila); Ignacio San Millán Valdivielso, de Asercomex Logistics, por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Óscar Fidel Rodríguez, Jorge Luis Rodríguez y José Luis Mallo, de TECOI Corte, por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y Manuel e Ignacio Quintana Fernández-Lomana, de Campanas Quintana, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas (CEOE Empresas de Palencia).

A la lista de galardonados se sumaron también César Serna Sánchez, de Dulca, por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CEOE CEPYME Salamanca); Enrique Navarro García, de Manufacturas Polisac, por la Federación Segoviana de Empresarios (FES); e Ignacio Argilés Figuerol, de Nufri, por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Completaron la lista José Bruno Arias Pérez, de Michelin España Portugal, por la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CEOE Valladolid), e Ignacio Quintanilla Izquierdo de Leche Gaza, por la Confederación Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE-CEPYME Zamora).

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, calificó como bueno el acuerdo alcanzado en el nuevo modelo de cotizaciones, por el cual un total de 124.000 autónomos de Castilla y León pagarán menos en 2023 de lo que pagan actualmente.