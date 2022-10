CCOO y UGT estudian una denuncia penal por prevaricación contra Veganzones por paralizar más de 100 millones de euros en ayudas a desempleados

Los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, no ha sacado la convocatoria de más de 100 millones de ayudas del Estado para desempleados y anunciaron que estudian denunciar por la vía penal al responsable de Vox por prevaricación por no sacar los presupuestado.

Los secretarios generales de ambas centrales sindicales, Vicente Andrés y Faustino Temprano, que participaron en una asamblea celebrada en la Feria de Valladolid, para evaluar los “incumplimientos” de la Junta de los acuerdos del Diálogo Social y sus consecuencias para los ciudadanos, así como las protestas nacionales en defensa de los salarios frente la inflación, indicaron que ya están preparados también para presentar demandas en el contencioso administrativo, que irán, en este caso, contra el máximo responsable del proceso de concertación en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco.

Andrés indicó que los incumplimientos se producen en las consejerías de Vox a las que el jefe del Ejecutivo permite “campar a sus anchas”, pero “no hay dos juntas” y Mañueco en vez de “romper” con el partido de “extrema derecha” está en su “torre de marfil” y a pesar de que le llaman para reunirse y reconducir la situación “no hay manera”. “Hay un descabezamiento de la Junta”, dijo.

Un proceso “finiquitado”

Temprano, por su parte, insistió en que Mañueco es el “máximo responsable, y tiene toda la culpa y responsabilidad” de lo que está pasando, por haber pactado con Vox, y le exigió que “pegue un puñetazo encima de la mesa” para acabar con el conflicto. El dirigente de UGT fue muy duro en su intervención y aseguró que el Diálogo Social, la seña de identidad de esta autonomía, “se puede dar por finiquitado”.

El máximo dirigente de UGT en la Comunidad aclaró que la Junta tiene algo más de un mes para acometer los pagos, hasta el 15 de diciembre, cuando se cierra el ejercicio, y evitar así los contenciosos, que ya están listos, tras seis meses transcurridos para algunas convocatorias, sobre las que solo han recibido “silencio administrativo” y tras varios requerimientos previos.

Los dos responsables sindicales indicaron que este es el inicio de un conflicto que se prevé largo en el tiempo y a esta primera fase, con la movilización prevista en todas las provincias el 27 de noviembre “En defensa de la democracia”, con denuncias en los tribunales y en la que también acudirán a las instituciones de la UE, a la OIT y al CES, seguirá otra tras conocer los presupuestos de la Junta para el año que viene y el impacto de las políticas de Vox en los cuerdos. “Se acerca una larga batalla”, sentenciaron.

En este sentido, Andrés indicó que prevén concentraciones durante su aprobación y “si se mantiene erre que erre mantendrán una movilización sostenida en el tiempo”. Al respecto, lamentó que Mañueco “ha tirado todo el legado que le dejó Jun Vicente Herrera al retrete” y constató que el PP “no puede estirar la goma” hasta tener a los trabajadores permanentemente en la calle, con una autonomía con inseguridad jurídica y con el insulto permanente a las mujeres. “Están haciendo un mal terrible a la Comunidad, pero no creo que aguanten una crispación permanente porque estamos dispuestos a todo”.

Andrés y Temprano hicieron un llamamiento a toda la ciudadanía y colectivos sociales para que secunde las protestas del próximo 27 de noviembre, contra las políticas “destructivas” del vicepresidente Juan García-Gallardo y el consejero Mariano Veganzones, y “toda la extrema derecha y algunas que les compra el PP”.

“Frente a las aberraciones de la extrema derecha”

En este sentido, Andrés vaticinó que serán protestas “masivas” para defender la democracia, como reza el eslogan de la convocatoria, frente a un partido que comete “atropellos” contra instituciones y colectivos, desmantela el ECyL, las fundaciones públicas, va contra los trabajadores y las mujeres, y los acuerdos del Diálogo Social en todos los ámbitos, en universidades y ayuntamientos. “Las aberraciones de la extrema derechas consentidas por Mañueco requieren respuesta”, insistió.

Andrés recordó que acudirán también al CES, al comisario de empleo de la UE, y al presidente del Comité de las Regiones, para explicarle que las palabras de García-Gallardo no son las de Castilla y León. Además, denunciarán la situación ante el Comité Europeo de los Derechos Sociales y a la OIT; irán a los tribunales y estarán permanentemente en la calle.

Faustino Temprano incidió en que tomarán “todas las vías posibles” para que se cumplan los acuerdos de un proceso de concertación, dijo, que “se puede dar por finiquitado” por el Gobierno de la Junta. Precisó que había 18 acuerdos en vigor, y solo las consejerías del PP han cumplido, Fomento, Familia y Educación, pero el “grueso”, que se concentra en Industria, “ni se ha dignado a convocar las mesas, ni resoluciones ni convocatorias”. Al respecto, recordó que Veganzones no ha convocado 100 millones del Estado para desempleados y anunció también que trasladarán al Gobierno central esta situación a través del SEPE para que conozca lo que está pasando con el dinero de los presupuestos generales del Estado.

“Esta gente no cree en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad ni en los servicios sociales; solo hablan de rebajar impuestos del Estado no los suyos, cuando sin ingresos no hay servicios públicos; se cargan la prevención de riesgos laborales, cuando estamos entre las autonomías con más accidentes; desaparece el Serla de todas las provincias; y también la Fundación Anclaje….”, cerró para describir la política de Vox.

Un gobierno famoso

La rueda de prensa también contó con la presencia de la secretaria de Acción Sindical y Empleo de la confederación de CCOO, Maricruz Vicente; y la secretaria confederal de Política Institucional y Política Territorial de UGT, Cristina Estévez, quien lamentó que el Gobierno de Castilla y León ya es “famoso en toda Europa por intentar romper el Diálogo Social”, cuando el proceso de concertación es reconocido en las máximas instancias europeas, y constituye un “patrimonio inmaterial de este país”.

Exhorto la responsable de UGT a que a nadie se le olvide las políticas que se sufren dependiendo de los resultados electorales, y constató que iniciaron las asambleas de las protestas nacionales en Castilla y León, por el contexto que vive la Comunidad.