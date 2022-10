“La prostitución no es un trabajo y es algo que debemos abolir, no regular”

El Aula Francisco de Vitoria del Edificio de Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca está acogiendo este viernes una interesante jornada sobre la trata de seres humanos y la prostitución, con motivo del veinte aniversario de la implantación en la capital del Tormes de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp).

Un encuentro en el que se ha advertido del aumento de la prostitución así como del descenso de la edad de las víctimas que sufren esta lacra, que son cada vez más jóvenes, prácticamente niñas.

Así lo revelan estudios realizados por Naciones Unidas en los últimos 15 años, que advierten del incremento del 10 al 30 por ciento de las mujeres menores de edad víctimas de la trata y la explotación sexual, mientras que ha bajado del 70 al 50 por ciento en mujeres adultas.

Además, El 50 por ciento de las víctimas de trata lo son con fines de explotación social y siete de cada diez son mujeres. Y, para más inri, España es el país europeo donde más se consume prostitución y el tercero en el mundo.

De hecho, en estos informes se alerta también de que el 40 por ciento de los hombres españoles reconocen que, en algún momento de su vida, han consumido prostitución”, según ponía de manifiesto hace apenas quince días la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en una jornada sobre trata de seres humanos.

Viejo debate

En este encuentro de Salamanca, además, se ha puesto encima de la mesa una vez más el “obsoleto” debate, en palabras de la presidenta de Apramp, Rocío Nieto, sobre si se debe o no regular la prostitución, al que responde, contundente, defendiendo la aprobación de una Ley que proteja a todas las mujeres víctimas de trata de seres humanos y que las dé alternativas a para poder salir adelante.

“La prostitución no es un trabajo y, por tanto, no se puede regular; hay que abolirla”, asegura la responsable de esta entidad que lleva 39 años en la lucha, mientras recuerda que nadie nace para ser esclava y pide a las administraciones, pero también a la sociedad en su conjunto no mirar para otro lado y que se impliquen frente a este problema social.

“Las víctimas de trata de seres humanos no están ahí porque quieren, sino que han sufrido, son violadas por proxenetas y redes muy fuertes a quienes hay que penalizar duramente”, advertía Nieto, mientras cargaba duramente contra los que consumen prostitución. contra los usuarios de la prostitución a quienes no dudaba en llamar “puteros”.

“Si hay demanda, hay trata. Así que hay que penalizarles. Debemos ir contra la demanda, y no solo contra la trata, porque hay una cantidad de ‘puteros’ que esto tiene que desaparecer. No podemos dejar que estas mujeres se esclavicen de esta forma”, apuntaba, contundente, en declaraciones recogidas por Ical.

Aspram en Salamanca

Desde 2002, en Aspram no han estado precisamente de brazos cruzados, ya que han atendido a 354 mujeres, desarrollado 1.540 itinerarios puntuales. De hecho, calculan que unas 14 personas diarias pasan por sus instalaciones.

Desde 2017, además, están presentes en las vecinas Ávila y Zamora. La provincia zamorana, de hecho, tiene un “punto caliente” en el municipio de Benavente, enlace de carreteras, al igual que la propia Salamanca en cuanto a la zona fronteriza, especialmente en Fuentes de Oñoro, a donde suelen desplazarse las unidades móviles de rescate de Apramp. Según Beatriz Sánchez, presidenta de Aspram en Salamanca, la asociación colabora con las fuerzas del orden realizando “informes específicos en redadas”.

Miguel Angel

Iglesias Rodríguez, @policia e Interlocutor Social

Nacional para la Trata María Luisa

Calcerrada Alvarez, @guardiacivil e Interlocutora Social

y Beatriz Sánchez

Álvarez, Fiscal de Sala y Coordinadora de Extranjería de la@fiscal_es #APRAMPsalamanca #aniversario pic.twitter.com/Yt7F2xjJ5P — APRAMP (@APRAMP) October 21, 2022

Trabajo conjunto

También participaba en esa jornada Victoria Moreno, directora general de la Mujer, quien recordaba que su partido, el PP, está trabajando en una Ley regional, que espera obtener el consenso del resto de grupos, para hacer frente a este problema social.

“Comparto la opinión de que esto no es un trabajo y que ninguna mujer se dedicaría a esto voluntariamente, por eso creo también que la ley es muy necesaria para erradicar la prostitución”, decía, a la vez que defendía también que, mientras tanto, hay que seguir trabajando conjuntamente administraciones y entidades, con el objetivo final de que estas mujeres “vean su vida como era antes, vuelvan a ser libres y puedan permanecer en la sociedad de manera normal”.