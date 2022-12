Gallardo llama a Europa a decir basta” a su “obsesión” con las emisiones de CO2

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha participado este jueves en Polonia en un foro económico dentro del ámbito del Comité Europeo de las Regiones (CDR) en el que se han dado cita más de 400 líderes europeos.

Allí, el número dos de Mañueco defendía el potencial económico de Castilla y León, su “vasto” patrimonio histórico protegido por la Unesco y, sobre todo, su liderazgo en el el sector del automóvil y en el primario con una producción agrícola y ganadera “muy relevante” que nos hace ser “la despensa de España”.

Pero dicho esto, el vicepresidente ha aprovechado este marco y este foro para denunciar que la Agenda 2030 “está lastrando” las economías “con la excusa del cambio en el clima”, así como la imposición de restricciones a la producción agrícola y ganadera.

Al hilo de la “invasión injusta” de Rusia contra Ucrania, García-Gallardo apelaba a la necesidad de “producir todo lo que podamos” con el objetivo de reducir el impacto “de aquellos países autoritarios que nos imponen sus condiciones y nos empobrecen”. “Es un error no utilizar toda nuestra potencia de producción para tener excedentes en los momentos difíciles”, decía.

Asimismo, mantenía que la política energética que viene de décadas atrás es “errónea y empobrecedora”, mientras que, por el contrario, ponía como ejemplo lo que se está haciendo en Castilla y León “apostando por la innovación para favorecer la industria y la energía nuclear”.

También reafirmaba su compromiso por cuidar el medio ambiente, si bien llamaba a decir basta ante la “obsesión” que, según García-Gallardo, hay en Europa con las emisiones de CO2. “Europa no tiene realmente un problema de emisiones de CO2, puede que lo tenga China, puede que lo tenga Estados Unidos, India, Indonesia y otros países, pero las emisiones de CO2 en Europa son mínimas y no nos suponen un problema para el medio ambiente. No lo suponen y hay que decirlo abiertamente y con rotundidad”, afirmaba.

No es causalidad

El vicepresidente, además, alertaba de que “si seguimos por este camino, nuestra industria será parte del pasado y todas las políticas de innovación no servirán para nada”. También ha denunciado que “esta política energética errónea no es casualidad”, ya que se ha probado que “existen muchos intereses alineados entre los supuestos ecologistas y potencias económicas extranjeras como Rusia”.

“Ha llegado el momento que desde nuestros puestos de responsabilidad, digamos que tenemos que hacer de Europa una región política potente, relevante, que tome sus propias decisiones y que atienda únicamente y exclusivamente a los intereses nacionales de cada una de nuestras regiones”, apuntaba.

