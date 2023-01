Mañueco ya tiene «a los mejores» para recuperar el poder municipal

Tras muchas semanas de incógnitas e incertidumbres en el PP de Castilla y León, de dimes y diretes, y de quinielas en torno a quienes iban a ser los elegidos para optar a las principales alcaldías de la Comunidad en mayo, las «X» ya se han despejado y Fernández Mañueco ya tiene «a los mejores» , según sus propias palabras, para intentar recuperar el poder municipal perdido hace cuatro años.

A los nombres de Margarita Torres, en León; José Mazarías, en Segovia; Jesús María Prada, en Zamora; Alfonso Polanco, en Palencia y Cristina Ayala, en Burgos, ayer se sumaban a la batalla el salmantino Carlos García Carbayo, el único alcalde de capital de provincia que ha tenido el PP en esta legislatura, además de la diputada Alicia García, en Ávila; y del consejero Jesús Julio Carnero, para recuperar Valladolid, otrora bastión de los populares.

Cinco hombres y cuatro mujeres que tienen como objetivo que el PP vuelva a «Reinar» en las principales ciudades de Castilla y León, una región históricamente popular, y dar la vuelta a la debacle de 2019 donde solo pudo coger el bastón de mando de Salamanca.

Mañueco ha agradecido a todos ellos que hayan aceptado este reto «con ilusión y compromiso» y les ha trasladado todo su apoyo y respaldo para que puedan trabajar por un futuro con más oportunidades para sus ciudades.

Mañueco presenta a Jesús Julio Carnero como candidato del PP a la alcaldía de Valladolid FOTO: Miriam Chacón Agencia ICAL

«Estoy convencido de que darán los mejor de sí porque estamos ante unas elecciones fundamentales y necesitamos alcaldes eficaces y útiles a los ciudadanos», destacaba el presidente de la Junta y del PP autonómico, tras presentar al candidato aspirante de los populares a la alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, actual consejero de la Presidencia en su Gobierno de coalición con Vox.

Mañueco destacaba de Carnero que es el alcalde que necesita la capital vallisoletana. “Le avala su compromiso y amor a esta ciudad así como su gran experiencia en la gestión tanto local como concejal y presidente de la Diputación de Valladolid, como a nivel autonómico como consejero», decía el líder popular.

El elegido, por su parte, se mostraba ilusionado ante esta nueva aventura que afronta con ganas y confianza, y sobre cuando dejará de ser consejero, apuntaba que aún hay tiempo hasta la toma de posesión del acta de concejal pero que será el presidente quien decida.

Una ciudad más habitable, más saludable, con más bienestar, más alegre, con más magia, con más desarrollo económico y social, con futuro para los hijos y nietos es la ciudad de Valladolid que quiere, según decía. “Un Valladolid al servicio de Castilla y León y de España”, finalizaba, convencido de que sin pedir ni rehusar y con trabajo, convicción, coraje y sentido de la responsabilidad podrá derrotar al socialista Óscar Puente.

Los comités electorales del PP de Salamanca y Ávila ratificaban también a García Carbayo y Alicia García como candidatos con el reto de mantener el bastón de mando el primero y recuperarlo para la causa, la segunda.

El dirigente salmantino ofrecía a los suyos y a sus vecinos «gestión eficaz, solvencia y confianza» en sus primeras palabras y reafirmaba su apuesta pero también su compromiso por seguir avanzado para conseguir que Salamanca sea la ciudad de las oportunidades, ligada al talento y el desarrollo industrial y tecnológico.

El Comité Electoral del PP en Salamanca se reúne para ratificar a Carlos García Carbayo como candidato a la Alcaldía de Salamanca. FOTO: David Arranz www.davidarranz.com Agencia ICAL

El primer edil de la capital de Tormes aseguraba estar ilusionado como si fuese la primera vez, defendía la vocación de servicio público que para él tiene la política y ofrecía también humildad y entrega a sus vecinos, así como exigencia para que la ciudad siga creciendo.

“Tenemos ambición, proyecto, equipo y una hoja de ruta marcada con numerosos proyectos que llevaremos a cabo con determinación si los salmantinos me dan la oportunidad”, finalizaba García Carbayo, no sin antes dejar claro también, como presidente de la gestora que dirige al PP de Salamanca tras la dimisión de Javier Iglesias, que existe “cero preocupación en el partido” por la citación judicial a Alberto Núñez Feijoó, como representante legal del PP, para aclarar las razones por las que todavía no se ha convocado en casi dos años el congreso provincial.

La abulense Alicia García, por su parte, actualmente diputada en el Congreso, regresa a sus orígenes (fue concejal entre 2003 y 2007) tras haber sido consejera de Familia, de Cultura y Turismo además de directora general de la Mujer en los gobiernos de Juan Vicente Herrera, con el reto de volver a los populares esta importante alcaldía.

El presidente del PP de Ávila, Carlos García, presenta a Alicia García como candidata de Ávila por el Partido Popular. FOTO: Ricardo Munoz Martin Agencia ICAL

García desvelaba que el ofrecimiento le recibió hace meses y aseguraba que afronta este nuevo desafío en su ya dilatada trayectoria política ofreciendo su experiencia de gestión y lejos del insulto y la crispación.

Algo que, en su opinión, es “un valor en tiempos de incertidumbre”.