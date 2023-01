García-Gallardo reitera que los sanitarios están “obligados” a informar a las embarazadas sobre el protocolo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se reafirmó este lunes 16 de enero en la obligatoriedad de los profesionales sanitarios de informar a las mujeres embarazadas sobre los nuevos protocolos con las medidas anunciadas la semana pasada. Preguntado por si un médico estará obligado a ofrecer a la embarazada que escucha el latido fetal aunque la embarazada haya acudido a la consulta para declarar su deseo de abortar, respondió taxativamente “sí”. En cambio, las gestantes podrán rechazar las pruebas y la asistencia que se le ofrezca.

Antes de inaugurar el Congreso “Desafíos constitucionales para el tiempo presente”, que tuvo lugar en la sede de las Cortes de Castilla y León, García-Gallardo apuntó que el nuevo protocolo sanitario con las medidas “provida” y “antiabortistas”, al igual que otros, es de obligado cumplimiento. “La novedad es reforzar los protocolos actuales para que el médico, proactivamente, ofrezca esta posibilidad a la madre embarazada. En ningún caso, supone una coacción por que solo se busca ofrecer más información para que las madres, una vez tengan esa información, puedan tomar la decisión con todas las herramientas existentes a nivel de salud”, aseveró.

Ante una nueva pregunta sobre si esta obligación del médico no supone una coacción para la gestante, respondió que puede haber muchas mujeres que hayan acudido a su médico a solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo tras recibir “presiones” de su entorno familiar y social e incluso de su pareja. “Con esta posibilidad de tener información, quizás, esa mujer pueda adoptar una decisión que sea más positiva para ella misma y, por supuesto, para el niño que está gestando en su vientre”, señaló.

El vicepresidente de la Junta reiteró que, a partir de ahora, será “imperativo” que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. “Nadie le va tirar a una madre embarazada la información a la cara, si no que se les dirá que esa información está disponible para ella y que la sanidad pública de Castilla y León tiene las condiciones para poder ofrecérsela”, precisó.

Después de que el presidente de la Junta hablara el sábado en Zaragoza de libertad absoluta de elección a la mujer embarazada y respeto absoluto a los derechos de la gestante, Juan García-Gallardo aseguró que no se siente, “en absoluto”, desautorizado. Es más, agradeció a Alfonso Fernández Mañueco por “confirmar” que el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox siga adelante, “como no podía ser de otra manera”. También mostró su satisfacción con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por su buena disposición para llegar a estos acuerdos y por su “contundente” y “fantástica” respuesta ayer tras el requerimiento del Gobierno. “Aquí no hay ninguna fisura pese al intento de coartar la libre acción de la Junta”, añadió.

Y es que volvió a remitirse a la nota de prensa emitida por la Consejería de Sanidad el pasado jueves sobre las medidas sanitarias que es “clarísima” y “cristalina” y significó que todos los intentos de “confundir” en este tema deben caer en “saco roto”. No en vano, recordó que todos los protocolos que se aprueban por orden del consejero de Sanidad deben cumplirse por “todo el mundo”. En cuanto a la existencia del protocolo con las medidas, García-Gallardo declaró que es algo que corresponde al consejero de Sanidad, ya que es el encargado de dictarlo, aunque dejó claro que el protocolo entra en vigor hoy.

Cuestionado por si un “retoque” del protocolo por parte del Partido Popular podría afectar al pacto de Gobierno en la Junta, el vicepresidente confesó que es un escenario que ni se plantea. “Este es un Gobierno fuerte, unido y estable que cumple los pactos que se adoptan en todas las materias”, subrayó.

Además, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico consideró que el requerimiento del Gobierno de España para que la Consejería de Sanidad se abstenga de aplicar medidas que vulneren la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una “sobreactuación”, ya que busca tapar los “verdaderos” problemas que tiene el país. Entre ellos, citó la ley del ‘sólo sí es sí’, que ha demostrado la “ineptitud” para proteger a las mujeres, que están “indefensas” después de poner en las calles a “cientos” de delincuentes sexuales, informa Ical.

También, puso como ejemplo a Hungría en el tema del aborto. “Me gusta mucho lo que hace el Gobierno húngaro en esta materia por que ofrece alternativas, información y medidas en positivo para que las mujeres embarazadas puedan adoptar una decisión tan importante como ésta con toda la información”, declaró.

Por último, recordó que en el año 2021 hubo más de 2.500 abortos en Castilla y León, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad. Además, precisó que 70 de esos “abortos prenatales” fue de madres que ya habían interrumpido su embarazo en tres ocasiones. “Viendo que existen decisiones de este tipo, no es descabellado ofrecer la posibilidad de tener más información sobre el desarrollo de la vida prenatal”, expuso.