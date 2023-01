El caso Dani Alves moviliza al ocio nocturno de Salamanca que trabaja en un nuevo protocolo

Los empresarios del ocio nocturno de Salamanca, emblema de la fiesta universitaria en España, buscan renovar el protocolo de actuación ante agresiones sexuales tras el caso del futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona.

”Lo estoy hablando ya con la Junta de Castilla y León, para que definamos un protocolo similar al que usaron en ese caso y la contraseña ‘Ángela’. Nos sentimos más apoyados si lo hacemos con el Gobierno regional que por nuestra cuenta”, señala Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la ciudad, en declaraciones a la agencia Efe.

La contraseña “Ángela” la impulsaron locales de ocio de Reino Unido para que las mujeres que sufran o teman una agresión puedan alertar al personal de la discoteca sin que su acosador se dé cuenta, y se active el protocolo de seguridad.

La rápida reacción de la seguridad de la discoteca Sutton ante la presunta violación que se imputa a Dani Alves ha revelado el papel crucial de los protocolos contra violencia sexual en discotecas, que incluyen desde formación a los trabajadores hasta el uso de la contraseña “Ángela” para pedir ayuda.

En Salamanca, una ciudad que recibe miles de universitarios desde los 17 años, no hay una clave como el “Pregunta por Ángela” y la vía para alertar de una situación de riesgo es hablar directamente con el personal del local. ”Si la Administración participa será mucho mejor.

Ahora lo que tenemos es sobre todo el control de acceso con los porteros, que es a quienes se suele acudir, son el amparo de la gente ante cualquier situación problemática”, ha explicado Moro.

Locales más pequeños y concentrados

La noche de Salamanca tiene unas particularidades que la distinguen de la de ciudades como Barcelona: hay mucha fiesta pero la ciudad es pequeña y “el 95 por ciento de los locales” se concentran en el casco antiguo, ha estimado Manuel Herrero, responsable de ocio nocturno en asociación de hosteleros.

”Aquí la gente suele ir a varios bares en una noche, los locales son más pequeños, están todos cerca, las calles están muy transitadas, eso hace que sea un lugar más tranquilo y seguro”, indica el empresario, que tiene dos locales con un aforo que ronda las 100 personas, lo más común en la noche de la ciudad. Cuando se da una situación de riesgo en sus establecimientos, los clientes pueden acudir a cualquier trabajador e intervienen los porteros.

“No tenemos palabra clave, el portero aparta a la persona en cuestión y llamamos a un número habilitado por la Policía Nacional para estos casos”, apunta.

En la puerta de los locales se pueden ver carteles con información sobre los derechos que tiene una víctima ante una agresión sexual y los pasos que debe dar. “Esto es importante para evitar miedos y que sepan que pueden contar con nosotros”, ha considerado Herrero.

SALAMANCA, 27/01/2023.- Los empresarios del ocio nocturno de Salamanca, emblema de la fiesta universitaria en España, buscan ampliar el protocolo de actuación ante agresiones sexuales tras el caso de Dani Alves, carteles que encuentran los jovenes en el interior de las discotecas. EFE/ JM García FOTO: JM GARCÍA EFE

Personas clave

Patricia García tiene 22 años y hace unos meses comenzó a trabajar como camarera en uno de los locales de Herrero. Recuerda una situación reciente en la que tuvo que ayudar a unas chicas, pero ella misma también sintió miedo.

”Vinieron unas chicas de unos 17 años a decirme en la barra que un hombre les hacía fotos y las estaba increpando. Como me dijeron que a mí también me estaba haciendo fotos, no supe qué hacer y acudí al portero, que lo echó”, señala García, mientras destaca la “sororidad entre mujeres” en estos casos: “Nos ayudamos muchísimo, yo si veo una chica llorando voy a ella y le pregunto qué ha pasado, aquí la cercanía hace que se pueda solucionar todo de manera directa y enseguida”, dice.

”Yo he salido muchísimo desde muy pequeña y lo que más me ha ayudado cuando algún hombre se pone pesado es estar siempre con mis amigas. Y ahora me siento muy respaldada por mis compañeros. Aquí ayuda mucho que al final nos conocemos todos”, finaliza.