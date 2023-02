Óscar Puente asegura que la movilidad sostenible en las ciudades es un reto que necesita de la complicidad del ciudadano

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguro que la movilidad sostenible es un “proceso revolucionario” para las ciudades, pero también un reto que necesita de la complicidad del ciudadano, ya que se trata de construir ciudades “más humanas, más limpias y con más igualdad”.

A su vez, el regidor incidió en la vinculación que existente entre seguridad vial y movilidad a la hora de avanzar en la sostenibilidad ambiental. “Está fuera de toda duda que la movilidad sostenible tiene efectos beneficiosos sobre la salud de las personas y también sobre la seguridad vial, porque cuando para desplazarnos por la ciudad lo hacemos caminando o en bicicleta realizamos actividad física que, entre otras cosas, mejora nuestro sistema cardiovascular, disminuye el riesgo de enfermedades o reduce el estrés y la ansiedad, y al mismo tiempo contribuimos a que las calles sean más tranquilas, amables y seguras.”

Puente realizó estas declaraciones tras la inauguración del Encuentro de Ciudades por la Seguridad y Movilidad Sostenible que organiza la Dirección General de Tráfico con la cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de Valladolid. En el foro, que cuenta con 350 asistentes, participan 164 ayuntamientos de todos los puntos del país.

Además de Puente, en la inauguración también participaron el Director General de Tráfico, Pere Navarro; el secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, y la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo del Olmo.

Puente también recalcó que las instituciones municipales están obligados a favorecer la movilidad sostenible, “tratando de garantizar la seguridad de quienes utilizan los distintos medios de desplazamiento, procurando ser equitativos con el reparto de los espacios en las ciudades para todos esos medios de transporte y, también, poniendo los medios necesarios para que quienes no disponen de vehículo privado, especialmente personas mayores, jóvenes y niños, puedan moverse por la ciudad de una manera acorde a sus necesidades”.

Por otra parte, Puente mostró, una vez más, su rechazo al fomento de los patinetes eléctricos y aseguró que además de fomentar el sedentarismo de los más jóvenes y de hacer menos sostenible el transporte público al restarle usuarios, también está demostrando que, en las condiciones actuales, no es muy seguro. “Mi intención no es prohibirlo, pero tengo claro que no voy a fomentarlo”, aseguró Puente, a la vez que indicó que se trata de un asunto que genera polémica y que incluso en ciudades como París se va a someter a referéndum”.

Al mismo tiempo, el regidor también se refirió a la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones y apuntó que la ordenanza se ha establecido teniendo en cuenta el principio de igualdad que siempre busca el equipo de gobierno, dado que hay exenciones para los propietarios de vehículos contaminantes que tengan rentas bajas, así como en los casos de desplazamientos por cuestiones médicas o cuando se utilice un parking. Además, defendió la necesidad de la medida y recalcó que un estudio de la Universidad de Valladolid cifra en 300 personas las que mueren al año por la mala calidad del aire, informa Ical.