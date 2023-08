La 34 Exposición Internacional de Ganado Puro de Salamaq contará con un millar de cabezas de bovino

La 34 Exposición Internacional de Ganado Puro Salamaq 2023 contará con un millar de cabezas de bovino, lo que supone un diez por ciento menos que el pasado año, debido a la incertidumbre generada entre los profesionales por la situación sanitaria en la provincia. Eso sí, la Diputación de Salamanca, institución organizadora, invertirá en la misma un total de 275.000 euros, 14.800 más que en la última edición.

Son los datos ofrecidos hoy por el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, quien restó importancia al descenso en el número de ejemplares y destacó la calidad de los mismos. “Salamaq se caracteriza, en esta exposición, por la extrema calidad. Lo que se ve en Salamanca, no se ve en España y en buena parte de Europa. No se trata tanto de cantidad, como de calidad. Este año ha bajado alguna cabeza, pero es mínimo, y el público general no lo va a apercibir. Es una exposición extraordinaria, única e irrepetible”, señaló.

Bien es cierto que la cabaña ganadera de la provincia salmantina, la que aglutina más cabezas en todo el país, así como en el resto de la Comunidad, atraviesa una situación de incertidumbre a causa de la sanidad animal. Los ganaderos deben hacer frente al incremento de casos de enfermedad hemorrágica epizoótica durante el verano, así como a los brotes de lengua azul y al problema que se arrastra de tuberculosis. Sin embargo, Iglesias garantizó la seguridad de la feria mediante la desinsectación diaria, la presencia permanente de un servicio veterinario y la habilitación de un espacio apartado por si hubiera algún caso.

El mandatario de la institución provincial explicó que los convenios ya están firmados y mostró su agradecimiento a las asociaciones de ganado puro. “Vosotros sois el alma de Salamaq. Agradezco vuestro apoyo, especialmente este año, que tiene sus cosas, sus dificultades, en el que hemos decidido celebrar la feria y que vuelva a ser buena para todos los agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca y el resto de España”, manifestó.

Javier Iglesias quiso, además, puso en valor el trabajo que realizan los profesionales del campo cada año para exponer sus ejemplares. “Antes me comentaba un ganadero que cada animal que ha traído le ha costado unos 3.000 euros en gastos. Para aquellos que puedan pensar que los ganaderos vienen de manera gratuita. No es cierto. No solo es el trabajo, es el costo económico. Por eso, nuestra gratitud por apostar por Salamaq y por ofrecernos el mejor ganado en un año que ha tenido sus complicaciones”, explicó.

En último término, el presidente de la Diputación de Salamanca se mostró confiado en que Salamaq vuelva a ser “la fiesta del sector primario”. “Esta feria no tiene otro objetivo que dar valor a los agricultores y ganaderos. Estoy convencido de que Salamaq es un gran escaparate y en 2023 vamos a cumplir con esa máxima de dar más valor al campo. Nosotros estamos muy orgullosos de esta feria, que cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero, pero estamos encantados”, finalizó.

Durante el acto de presentación de muestra, celebrado en la Sala de Lonjas del Recinto Ferial, también pudieron intervenir algunos de los representantes de las razas de ganado puro que participarán en la misma. Es el caso de Javier Castaño, ganadero la raza autóctona Morucha, quien elogió la valentía de la Diputación por haber decidido, finalmente, sacar adelante la feria. “Sé que se ha planteado la suspensión, pero espero que salga bien y eso dé confianza a los ganaderos”, comentó. Asimismo, dedicó un “tirón de orejas” al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Nos tiene abandonados en la nueva situación sanitaria”, denunció, antes de exigir un “cambio de protocolo”.

Una idea recogida por el representante de la raza Limusín, Javier García, quien tuvo palabras de agradecimiento para la Diputación. “El campo necesita administraciones valientes. Queremos que las demás también lo sean. Vivimos un momento crítico porque se han juntado una serie de factores, incluyendo la sanidad y la sequía, donde hemos sufrido un agravio comparativo con las indemnizaciones. Es necesario e imprescindible este apoyo. Sin él, desparecemos. Queremos estar aquí el próximo año, pero si las cosas no cambian, es posible que no estemos”, advirtió.

Por su parte, Alberto Martín, representante de Uchae, criticó la excesiva burocracia que tiene que hacer frente los ganaderos. “Nos lleva el 50 por ciento de nuestra vida. Es lamentable que el ganadero tenga que salir con la moral por los suelos al campo. Y cuando intenta defenderse, somos unos delincuentes. El campo no es que esté muerto, es que nos están matando. Si queremos una Agenda 2030, alguien tiene que escuchar al ganadero y que cambien las directrices en el tema burocrático”, manifestó.

Asimismo, Xabier Abasolo, en representación de la raza Blonda de Aquitania, recordó que Salamaq es un “evento trascendental”, de hecho, “el principal dentro del año en todo el país”. “Añadiría el coste psicológico para vencer el miedo debido a la situación sanitaria que hay. Porque hay ganaderos que se han quedado sin poder traer sus animales, una vez los tenían preparados. Y es una pena”, comentó. La mesa se completó con la breve intervención de Juan María Gallardo, representante de Feagas, para desear “una buena feria” y con la presencia de Rubén García, de la raza charolesa, informa Ical.