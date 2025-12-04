Abre en México la primera agencia de viajes especializada en La Milla de Oro del Vino vallisoletana

La marca de experiencias de lujo Milla de Oro del Vino - provincia de Valladolid sigue dando mucho que hablar en México, lugar de origen del principal grupo de turistas extranjeros que visita esta zona de la provincia de Valladolid.

En esta ocasión, Alejandra Motilla, propietaria de Royal Travel y Embajadora de la Milla de Oro del Vino desde 2021, ha puesto en marcha en la ciudad de Morelia una nueva sede para la primera agencia de viajes de México especializada en la marca de excelencia turística Milla de Oro del Vino - provincia de Valladolid.

Royal Travel, con oficinas también en Guadalajara y Los Ángeles, es una de las agencias de viajes de lujo que más turistas envía a la Milla de Oro del Vino de Valladolid.

A la inauguración asistieron numerosas autoridades y empresario, entre ellos Joaquín Bonilla, director del prestigioso Instituto Culinario de Morelia, que fue el origen de la Declaración de la Gastronomía Mexicana como Patrimonio de la Humanidad.

Morelia, una ciudad hermana

Morelia, que durante 300 años fue denominada Valladolid por indicación de Felipe II, es una ciudad dinámica ubicada en el centro de México, con más de un millón de habitantes y un millar de edificios

coloniales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, fue el primer hermanamiento de Valladolid, en el año 1970.