Villegas (Burgos) acoge la final del 56º Campeonato de España de Caza Menor con Perro

La Diputación de Burgos ha acogido la presentación oficial de la final del 56º Campeonato de España de Caza Menor con Perro, que se celebrará este sábado 6 de diciembre en Villegas y que está considerada la prueba reina del calendario deportivo de la Real Federación Española de Caza (RFEC).

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, el alcalde de Villegas, José Antonio Ramos, el campeón de España y vecino del municipio, Ricardo Ramos, y el delegado provincial de Burgos de Fedecazacyl, Juan Carlos Gutiérrez, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Borja Suárez ha subrayado la importancia de que Burgos vuelva a situarse como escenario de una final nacional de este nivel, poniendo en valor “el peso social, económico y medioambiental de la caza en nuestra provincia”, y agradeciendo a la RFEC “su confianza al elegir una vez más Burgos como sede de un campeonato tan relevante”.

Por su parte, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha explicado que el campeonato atraerá a más de 500 personas entre deportistas, acompañantes, jueces y público, lo que supondrá “un impulso económico directo para Villegas y para toda la comarca, además de reforzar el valor del medio rural y del patrimonio cinegético burgalés”.

El alcalde Ángel Carretón destacó el orgullo que supone para Villegas ser anfitrión de esta final y puso en valor el terreno donde se desarrollará la prueba, caracterizado por sus llanuras castellanas y laderas abiertas, donde la perdiz roja salvaje será, un año más, “la gran protagonista por su bravura y dificultad”.

Tras las semifinales celebradas en Cuenca, se han clasificado 24 deportistas, a los que se suman el vigente campeón Ricardo Ramos y los representantes de Canarias, Baleares y Ceuta, completando un total de 28 finalistas que competirán por el título nacional.