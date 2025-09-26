El Acuartelamiento Santocildes de Astorga celebra el 150 aniversario de la creación del 6º Regimiento Montado

El Acuartelamiento Santocildes de Astorga acogió hoy el acto conmemorativo del 150 aniversario de la creación del 6º Regimiento Montado, del que recoge su tradición como legítimo heredero el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63 (Ralca 63).

La ceremonia, presidida por el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, y el coronel jefe del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña, Santiago Calderón, contó con la participación del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz.

El 6º Regimiento Montado se creó el 1 de mayo de 1875 y desde entonces ha pasado por diferentes denominaciones: Tercer Regimiento de Batalla de Cuerpo de Ejército, Tercer Regimiento Montado, 11º Regimiento de Artillería Ligera, Regimiento de Artillería Ligera nº 6, Regimiento de Artillería Ligera nº 11, Regimiento de Artillería nº 63, Regimiento de Artillería de Campaña nº 63 y finalmente Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63.

Así mismo, ha tenido diferentes ubicaciones, como Burgos, Medina del Campo, San Andrés del Rabanedo y Astorga.