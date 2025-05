La Adrada (Ávila) esperaba al ahora Papa en septiembre

Un vínculo muy especial es el que ha mantenido a lo largo de los últimos años Robert Francis Prevost Martínez, que era elegido este jueves como nuevo Papa, bajo el nombre de León XIV a Castilla y León. Unas visitas a diferentes provincias de esta comunidad, sobre todo como prior general de la Orden de San Agustín, aunque la última, el pasado mes de septiembre la realizaba a Ávila como Cardenal prefecto para el Dicasterio de los Obispos.

Fue el 22 de septiembre cuando el ahora León XIV celebraba una eucaristía en la Basílica de Santa Teresa acompañado de un grupo de peregrinos con los que visitó este templo y celebró una misa y firmando en el libro de visitas de la Seo.

El carmelita del convento, Luis Carlos, recuerda aquel momento. «Fue bastante entrañable. Me dirigía a confesar y me avisaron de su presencia y fui a saludarlo y me dijo ‘padre, qué tal, buenos días, Aquí hemos venido siguiendo las huellas de Santa Teresa con este grupito de amigos».

Una conexión con Ávila que va más allá también en el plano educativo, ya que desde la Universidad Católica de Ávila (UCAV) se mantiene una excelente relación con la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo (Perú), de la que fue gran cardenal. De hecho, recientemente tanto la presidenta del Consejo Directivo de la UCAV, Lydia Jiménez, como la rectora, María del Rosario Sáez Yuguero compartían un encuentro con el entonces cardenal.

Pero donde se ha desbordado la emoción al conocerse este nombramiento ha sido en el Monasterio de la Conversión en Sotillo de La Adrada (Ávila). ¿Y por qué? Pues porque le habían invitado a que se acercara hasta allí, tal y como señala la hermana Carmen Toledano, para celebrar el cierre del Jubileo por los 25 años de esta comunidad este próximo mes de septiembre. «Nos había dicho que sí, que vendría... a medias. Siempre nos decía que dependía de los que el Santo Padre requiriera de él, pero en principio sí le esperábamos. Estaba en la agenda. Y entre risas, confiesa, que ya no se podrá producir tal visita. El motivo, más que justificado.

Días antes del cónclave, la hermana agustina le escribía un mensaje donde le expresaba su deseo por que el futuro Papa trabajase por la comunión, la paz y la justicia. «Y es lo que dijo exactamente en el balcón». Y sobre la posibilidad de que saliera elegido pontífice, afirmó: «Estamos en manos de Dios. Será lo que Dios quiera».

Y consciente de la polarización actual dentro del mundo eclesial, la hermana Carmen confía en que el nuevo Papa pueda ser un puente de unión. «En la conferencia episcopal de Perú tenía fama de trabajar

por la comunión, incluso en contexto dividido. En este momento de tanta polarización, puede ser alguien que ayude a unir».

En el año 2002, el cardenal también se acercaba hasta León. El motivo, su asistencia a los actos conmemorativos del centenario del colegio de los Padres Agustinos. Allí la Asociación de Antiguos Alumnos de esta orden leonesa le condecoraba y le reconocía como Asociado de Honor con la imposición de su insignia. Posteriormente celebró una eucaristía junto a los frailes de la orden.

El nuevo Papa durante su visita a Valladolid en el año 2008 Ical

Seis años después llegaba a Valladolid para participar en un acto académico con motivo de la celebración del 40 aniversario del Estudio Teológico Agustiniano, en unas jornadas bajo el lema «40 años al servicio de la iglesia en Valladolid». Jornadas en las que participaba el entonces arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez.

Ordenación del obispo de Palencia con la presencia del nuevo Papa en 2016 Ical

Y también tiene una conexión con Palencia ya que el 18 de junio de 2016 estuvo presente en la catedral durante la ordenación episcopal de Manuel Herrero.

Y a lo largo de sus 12 años como superior general de la Orden de los Agustinos, Robert Prevost se acercó en varias ocasiones al Colegio San Agustín, donde reside la comunidad salmantina, con confirma el prior Jesús Torres. «He trabajado con él en varias ocasiones, por ejemplo en encuentros juveniles, y es una persona que llega mucho a los jóvenes y también es un gran misionero», recalca a Ical.

Y el director general del Colegio San Agustín se deshace en elogios a la figura del nuevo Papa: «Es una persona sencilla, que sabe escuchar, sensible a lo que se le cuenta y con una experiencia muy grande como obispo de una diócesis muy pobre, en Perú», afirma.