La AEMET alerta de un descenso pronunciado de las temperaturas en estas zonas de Castilla y León

Los castellanos y leoneses no van a poder dejar la ropa de abrigo en el armario. Y es que durante este jueves 24 de julio las temperaturas van a descender y bastante en estas zonas de la Comunidad, según alerta la Agencia Estatal de Metereología (AEMET). En algunos puntos de la Región los termómetros no van a superar los 10 grados, lo que va a provocar que la afluencia en las piscinas y los ríos no sea mucha.

Durante toda la jornada se prevé que en el nordeste y extremo norte de Castilla y León los cielos serán nubosos con probabilidad de precipitaciones ocasionales, en el resto poco nuboso con nubosidad de evolución. Además pueden existir vientos del norte y nordeste, flojos con intervalos de moderados.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET anuncia un ligero o moderado descenso en todo el territorio. En lo que se refiere a las ciudades de la Comunidad, las mínimas se situarán entre los 9 grados de León; los 10 de Ávila y Soria; los 11 de Burgos, Palencia y Segovia; los 12 de Valladolid; y los 13 grados de Salamanca y Zamora.

En lo que se refiere a las máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, los termómetros oscilarán entre los 22 grados de Burgos; los 23 de Soria; los 24 de Palencia; los 25 de Ávila, León y Segovia; los 26 de Valladolid; los 27 de Salamanca y los 29 grados de Zamora.