AEMET alerta de fuertes rachas de viento en estas zonas de Castilla y León

El "Dios Eolo" volverá a estar muy presente en Castilla y León. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este martes 4 de noviembre, en el que alerta de viento del sur y suroeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes, o muy fuertes en zonas de montaña del norte, en la segunda mitad del día.

Además, se prevén intervalos de nubosidad media y alta, aumentando en el oeste y norte montañoso a cielo nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas. Tampoco se descartan brumas y algún banco de niebla matinal, que podría dificultar la circulación en las carreteras de la Comunidad.

En cuanto a las temperaturas AEMET anuncia un ligero ascenso, más acusado en las mínimas en el suroeste. Las mínimas en las ciudades de la Región oscilarán entre los tres grados de Soria; los cuatro de Ávila y Palencia; los cinco de Burgos, León, Segovia y Valladolid; los seis de Zamora; y los siete grados de Salamanca.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 16 grados de León; los 18 de Ávila; los 19 de Soria; los 20 de Burgos; los 21 de Palencia, Salamanca y Segovia; y los 22 grados de Valladolid y Zamora.