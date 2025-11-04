El Auditorio FUNDOS Fórum Valladolid acoge la segunda sesión de ‘Cultura para Merendar’

Este viernes el Auditorio FUNDOS Fórum Valladolid acogerá uno de los encuentros de ‘Cultura para Merendar’ que organiza la asociación El Silo- Casa de Cultura. Fruto del convenio que ambas entidades han firmado, este viernes a las 18:00 horas se celebrará la sesión ‘Cultura y Salud’ en la que se reflexionará sobre cómo las prácticas culturales influyen en nuestra salud. De esta forma, FUNDOS apoya esta iniciativa que difunde una cultura accesible, plural y cercana.

‘Cultura para Merendar’ es un ciclo de meriendas y conversaciones en lugares inusuales de Valladolid. Cada sesión combina un espacio compartido para merendar con una conversación abierta entre personas expertas y la ciudadanía. El encuentro de este viernes reunirá a Laura Vázquez Fragua, pianista y psicóloga especializada en neurociencia, Andrea Proenza Zoroquiain, periodista, investigadora y divulgadora cultural, Carmen López Escribano, Profesora Titular en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el Departamento de Investigación y Psicología en Educación y Amaya Arnaiz, fisioterapeuta y música. La inscripción al evento se puede realizar en la web www.elsilocasadecultura.com