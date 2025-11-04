La Junta reivindica el papel de los clubes de lectura en la cultura y en la industria editorial

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha inaugurado hoy una jornada dedicada a la edición de libros en Castilla y León, organizada con el Gremio de Editores de la Comunidad y que se desarrolla en la Biblioteca autonómica.

Un encuentro en el que Sancho ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el fomento de la lectura así como su apoyo firme al sector editorial de Castilla y León como una de las principales industrias culturales de la comunidad.

Un respaldo que, según decía, se materializa en el desarrollo de líneas de subvenciones destinadas a este sector, entre otras cuestiones.

Durante la jornada, entre otros temas, se han presentado a lectores y bibliotecarios los casi medio centenar de libros publicados durante 2024 y 2025, con el apoyo de la Consejería, entre los que destacan autores de la Comunidad, tanto nuevos como consagrados, junto a otros de referencia internacional.

Además, en esta jornada se ha analizado el papel de los clubes de lectura y se ha presentado un estudio estadístico sobre el comercio interior de los libros editados en Castilla y León.