El crítico de vinos Tim Attkin elige al director enológico de Bodegas Pittacum, Alfredo Marqués, 'Leyenda del año'

El prestigioso crítico de vinos Tim Attkin elige al director enológico de Bodegas Pittacum, Alfredo Marqués, como ‘Leyenda del año’ e incluye a todos los vinos de esta bodega berciana en su lista de los 100 mejores vinos de la DO Bierzo. Es un reconocimiento a su larga trayectoria profesional y a su apuesta personal por elaborar vinos que reflejan el lugar en el que nacen. Una personalidad propia que atesora cada botella.

“El vino es un producto de la tierra y es forzosamente asociado a su territorio. Cuando bebamos una botella de los vinos de Pittacum nos hace viajar al lugar de origen. Y sirve de vehículo para percibir y sentir los matices y la esencia de la tierra berciana, sus uvas y su clima. Una sensación sana y placentera”, explica Marqués.

Crear vinos con identidad propia, en conexión con su territorio, que realzan el carácter de las variedades autóctonas y en los que se identifica claramente su origen berciano define la esencia de Viñedos y Bodegas Pittacum. Una autenticidad que se ve recompensada en las puntuaciones obtenidas por sus vinos, todos por encima de los 90 puntos e incluidos en el top 100: los Mencía Pittacum, Pittacum Aurea, Petit Pittacum y Val de la Osa; La Prohibición, de Garnacha Tintorera centenaria; La Maragata de Godello y La Prohibición Palomino Fino.

Viñedos y Bodegas Pittacum, que forma parte del Grupo Terras Gauda, exporta sus vinos a más de 60 mercados internacionales, con Canadá, Reino Unido y Alemania como países de referencia en el exterior.