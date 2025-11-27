La Aemet apunta a Castilla y León ante lo que viene este fin de semana

El otoño se ha reccrudecido en la última semana y ya parece más invierno, a pesr de que quedan hojas por caer de los árboles. Las temperaturas máximas se han desplomado y, las mínimas, más todavía, y se sitúan ya por debajo de los ceros grados en todas las provincias de la comunidad. Toca abrigarse durante el día, sobre todo al salir y ponerse el sol, pero es lo habitual en la época del año en la que estamos.

La nieve también está siendo protagonista en este esprint final de noviembre, sobre todo en las zonas de montaña, con carreteras cortadas por el manto blanco, sobre todo secundarias y en las provincias de Salamanca y Burgos principalmente, así como en León o Palencia.

Pese a ello, la llegada ayer miércoles de un sistema de altas presiones por España está dejando cielos pocos nubosos y despejados en buena parte de Castilla y León. Una situación que se mantendrá al menos hasta el viernes según la Aemet. Pero todo cambiará el fin de semana, ya que la Agencia Estatal de Meteorología espera que regresen las fuertes lluvias a algunos puntos de España, con especial hincapié en el noroeste peninsular, que irán avanzando con el paso de las horas hasta llegar a otros puntos del norte.

Este jueves y mañana viernes, además, las temperaturas serán bajas para la época del año, pero no será, ni mucho menos, una ola de frío, según la agencia.

Según la Aemet, el día de hoy amanecerá hoy poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en la Cantábrica y tercio oriental, donde serán más persistentes.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios que llegarán a los -2 grados en buena parte de la comunidad, mientras que las máximas, en ligero o moderado ascenso en el tercio este y áreas de montaña y sin cambios en el resto de zonas, podrán llegar a los 12 grados en las provincias de Zamora y Salamanca mientras que en Ávila y Segovia no superarán los 9 grados en las horas centrales del día y hará más frío.

Se esperan heladas débiles generalizadas, sin descartar que sean localmente moderadas. Además, el viento será variable y flojo en general.

Pero como decíamos antes, la Aemet pone sobre aviso a Castilla y León ante lo que se avecina el fin de semana, y especialmente el sábado: el regrso de las lluvias y, además, con fuerza.

Tal es así que a partir de las doce del mediodía se esperan abundantes y copiosas lluvias en la provincia de León, en zonas de El Bierzo como Ponferrada o Villablino, pero también en Astorga, La Robla o León capital. También se espera por Cistierna, Riaño, Puebla de Lillo y Posada de Valdeón, y más abajo en La Bañeza y Valencia de Don Juan.

En las provincia de Zamora lloverá durante casi todo el día en la comarca de Sanabria, así como en Benavente y más al sur, en lugares como Fermoselle, Alcañices o Bermillo de Sayago. Incluso se prevén lluvias a partir del mediodía en Zamora capital.

Igualmente, el agua será protagonista en tierras palentinas, sobre todo por Guardo, Aguilar de Campoo, Baltanás o Carrión de los Condes, al igual que en casi toda la provincia de Burgos, especialmente en el norte, en zonas como Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar o Briviesca, aunque también se espera gua en Lerma, Melgar de Fernamental o Salas de los Infantes.

La provincia de Valladolid no se librará y se esperan abundantes y copiosas precipitaciones en las dos Medinas, del Campo y de Rioseco, Peñafiel, Tordesillas, Mayorga así como en Valladolid capital.

Ya en Segovia, Soria y Ávila podría caer algo en alguna zona puntual, pero menos.