La afinada campana en La sostenido y protegida por San Roque que será referente cuando doble o repique

Buenas noticias para los vallisoletanos y turistas que visitan la ciudad, puesto que volverá a oír doblar o repicar una de las campanas más emblemáticas del centro de la ciudad, protegida o tutelada por San Roque, el abogado de la peste y al que siempre han dedicado muchas rogativas y una gran devoción.

Se trata de una campana de la iglesia de Santa María de La Antigua de Valladolid ubicada en uno de los arcos de la torre de este templo, que acaba de estrenarse al deteriorarse la anterior, de 1914, por el uso.

Fue el propio párroco, Paulino González, quien detectó que su sonido se había alterado. “Sonaba rara”, señala el religioso en declaraciones facilitadas por el Arzobispado, quien explica que tras comprobarse que presentaba una pequeña rotura en una de las zonas donde golpea el badajo para hacerla sonar, se procedió a su retirada como medida preventiva.

Además, al tratarse de una campana de más de 100 años de antigüedad y, por lo tanto, de un documento histórico y artístico enclavado en un templo que es Bien de Interés Cultural (BIC), existían dos posibilidades: o bien refundir la vieja campana -previa autorización de la autoridad competente- o sustituirla por una nueva que permitiera cumplir la misma función y conservar, a su vez, este bien patrimonial. Finalmente, se optó por esta última, tras obtener también la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio.

Una campana afinada

Los trabajos de fundicón de la nueva campana de San Rique se han desarrolado en los talleres de Campanas Quintana, que cuentan con más de 300 años de experiencia en el sector. La campana cuenta con un diámetro de 82,5 centímetros y pesa 344 kilogramos , pero lo más destacable es su sonido, ya que según cuenta el fundidor, Ignacio Quintana, está "perfectamente afinada”, que es lo que la diferencia de las antiguas, dice, "que no tienen una nota exacta, sino variaciones en los perfiles”. Tal es así que el fundiro precisa que esta nueva campana está afinada en La sostenido.

Con este trabajo de afinación han querido que esta nueva campana de San Roque sea un “referente” entre el resto de campanas que repican o doblan, según corresponda, en el centro de la ciudad de Valladolid.

El material con el que se ha confeccionado es el conocido como “bronce campana”, que ese compone de un 80 por ciento de cobre y un 20 por ciento de estaño. Además, se ha dejado instalada de manera que pueda ser tocada también manualmente cuando se requiera.

¿Y qué pasa ahora con la antigua campana de San Roque?

La antigua campana de San Roque es patrimonio importante de la Archidiócesis y de la iglesia de La Antigua, pero también de los vallisoletanos, por lo que ahora se ha decidido que quede expuesta junto al altar erigido en honor de San Roque en el interior del templo.

“Es una campana histórica, además de la más grande que tenemos por lo que conviene que la gente la vea”, sostiene el párroco, cuyo nombre figura en la nueva campana instalada ya en lo alto de la torre.

Por otro lado, cabe señalar que la Iglesia Parroquial de Santa María de La Antigua dispone de otras tres campanas más: Corazón de Jesús, Santa María y San Juan.

“Tienen un sonido muy bonito y alegre; son como bailarinas”, sostiene González, quien asegura que mucha gente se acerca a escucharlas y verlas atraídas por su sonido.