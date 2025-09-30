Agredido un joven en el cuello con un arma blanca en Burgos

Un joven de 25 años resultó herido esta medianoche en la capital burgalesa tras sufrir una agresión con arma blanca en el cuello, por lo que fue trasladado al hospital de Burgos según ha informado en su web el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

Pocos minutos antes de la medianoche, una llamada al 1-1-2 ha requerido asistencia sanitaria para un hombre herido en la calle San Francisco de Burgos en lo que explican que ha sido una agresión y que ha llevado a que esté sangrando.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado a Policía Local de Burgos, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

La Policía en el lugar ha indicado que se trataba de una agresión por arma blanca y que el joven presentaba una herida en el cuello.

El hombre ha sido atendido por la UVI móvil y trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos han indicado a EFE que el suceso está bajo investigación y que hay varias personas identificadas, pero todavía ningún detenido.

También que la vida de la víctima, que presentaba cortes en la cabeza, no corre peligro.