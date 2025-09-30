La cruz cristiana de la Plaza de la Paz de Dueñas no se mueve

La cruz de piedra ubicada en la Plaza de la Paz de la localidad palentina de Dueñas sorte de momento a la Ley de Memoria Democrática y seguirá en su sitio donde se encuentra actualmente.

Y es que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número1 de la capital del Cristo del Otero ha sentenciado que esta cruz latina "es el emblema por antonomasia de la cristiandad" y que la estatua del Sagrado Corazón e"s un símbolo igualmente cristiano que de ningún modo pudo apropiarse el General Franco en los 36 años de su régimen dictatorial.

De esta forma, la Justicia anula la decisión del Ayuntamiento de Dueñas de retirar icha cruz latina y da la razón a la Fundación Española de Abogados Cristianos, qu ehabía recurrido la decisión del Consistorio que preside el socialista Miguel Ángel Blanco Pastor.

El juez argumenta que no existe evidencia de que la cruz ensalce a los “caídos en la cruzada” ni menosprecie a las víctimas del bando republicano. Además, señala que las referencias a los “mártires” deben interpretarse como un acto de recuerdo privado, insuficiente para justificar la retirada del símbolo. Por ello, el acuerdo municipal fue anulado por su “disconformidad con el ordenamiento jurídico”. La sentencia también condena en costas al Ayuntamiento, a Izquierda Unida (IU) –como codemandada– y a dos particulares.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado la resolución. "La cruz es un símbolo cristiano y no se puede usar la memoria histórica para justificar la eliminación de símbolos religiosos", advierte, mientras recuerda que cada vez hay más sentencias en esta dirección y que por ello seguirán defendiendo cada cruz que quieran eliminar.

El Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) aprobó el pasado 28 de noviembre la retirada de la Cruz de los Caídos levantada en la que fue rebautizada Plaza de la Paz en 2008 para templar los ánimos en el municipio, aunque no fue suficiente.

La moción contó con el apoyo de Izquierda Unida –con un voto a favor–, mientras que los tres concejales del PP y los cinco del PSOE optaron por la abstención.

Abogados Cristianos ha recordado también que en el pueblo se colocó una placa con los republicanos asesinados en la Guerra Civil, "por lo que debería entenderse que ya hay reconocimiento a las víctimas de los dos bandos y no sólo a uno de ellos”.