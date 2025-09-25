Agroseguro paga 2,4 millones de euros a viticultores de Castilla y León por el granizo

La entidad Agroseguro ha anunciado este jueves el pago de hasta 2,4 millones de euros a viticultores de Castilla y León afectados por las pérdidas generadas por la caída de granizo en lo que va de año, aunque restan aún por pagar algunos de los daños, que suman en toda España unos 70 millones de euros en compensaciones por daños en hasta 140.000 hectáreas agrícolas.

A través de un comunicado, esta aseguradora ha detallado que ahora paga unos 40 millones de euros, en una campaña que se ha visto marcada por la incidencia de graves pedriscos que hicieron acto de presencia de forma temprana, en abril, e intensificaron su presencia y gravedad a partir de mayo.

En concreto, los meses de junio y julio resultaron especialmente dañinos, con constantes tormentas en numerosas regiones vitivinícolas del país: Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo), La Rioja, Castilla y León (Valladolid, Burgos), Comunidad Valenciana (Valencia), País Vasco (Álava), Navarra y Aragón.

En particular, Agroseguro ha destacado los efectos de la dana del 11 de julio, que provocó importantes daños en viñedos de La Rioja y en la comarca de la Rioja Alavesa.