El Aguilar Film Festival (AFF) entregará el premio Águila de Oro a los actores Luis Zahera y Fernando Cayo como reconocimiento a su meritoria trayectoria profesional. El festival, que cumplirá su trigésimo séptima edición del 28 de noviembre al 7 de diciembre, concederá además el Águila de Oro Internacional al director belga, Olivier Smolders, y el Águila de Oro al actor vallisoletano, Óscar de la Fuente.

Luis Zahera, ganador de dos premios Goya por sus interpretaciones en ‘El reino’ (Rodrigo Sorogoyen, 2018) y ‘As Bestas’ (Rodrigo Sorogoyen, 2022), recibirá el premio el sábado 28. Por su parte, el vallisoletano Fernando Cayo, con una impresionante trayectoria en teatro, cine y televisión y con interpretaciones tan reconocidas como la que protagonizó en la serie ‘La casa de papel’, recibirá su galardón la jornada final del festival, el domingo 7. Olivier Smolders recogerá el Águila de Oro el miércoles 3 y Óscar de la Fuente el domingo 30, en coincidencia con la entrega de los premios a los mejores cortometrajes de Castilla y León.

De esta forma, los premiados añaden su nombre a un palmarés en el que ya figuran actores y directores tan destacados como Pedro Almodóvar, la familia Bardem, Charo López, Concha Velasco, Gracia Querejeta, Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Maribel Verdú, Alfredo Landa, Emma Suárez, María Barranco, Ernesto Alterio, Elena Anaya, Antonio Resines, Imanol Arias o Eduardo Noriega, entre otros.

Concursos de cortometrajes

Un año más, el Aguilar Film Festival volverá a reunir una selección de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales en sus diferentes secciones competitivas. El concurso principal, la Sección Oficial, estará integrado por 40 obras procedentes de 18 países. De ellas, 20 películas son nacionales, una selección en la que destaca el notable incremento de la presencia femenina ya que, por primera vez, la mitad de los cortos españoles programados han sido dirigidos o codirigidos por una mujer. Asimismo, otro dato relevante de estas obras españolas es que diez de los cortos, la mitad de los trabajos que han accedido al concurso, han sido dirigidos por cineastas menores de 35 años, lo que confirma al AFF como un espacio de referencia para los jóvenes talentos del cine nacional.

En memoria del director Ramón Margareto, tristemente fallecido el pasado mes de mayo y que durante años mantuvo una estrecha relación con el Aguilar Film Festival, el galardón que cada año concede el jurado al mejor cortometraje español pasará a denominarse premio Ramón Margareto.

Los 21 trabajos de Castilla y León centrarán un año más la programación del primer fin de semana, mientras que la tercera categoría competitiva, el concurso De Campo, permitirá contemplar a través de 14 obras diferentes perspectivas del mundo rural. Además, los más pequeños disfrutarán de las sesiones matinales del concurso MiniAguilar y quienes quieran divertirse con los cortos más divertidos podrán hacerlo en la competición denominada Ríete tú.

Una de las novedades en la próxima edición del Aguilar Film Festival será la proyección de algunos de los cortometrajes que este año forman parte de su programación en el Hospital General Río Carrión de Palencia. En concreto, el certamen y el complejo hospitalario han organizado de forma conjunta la emisión de dos sesiones en horario de tarde que podrán verse en diversas unidades y en algunas de las habitaciones ocupadas por los pacientes del centro médico. Esta iniciativa pretende que los cortometrajes ayuden a humanizar y a hacer más confortable el paso de pacientes y familiares por el recinto hospitalario.

Dentro del apartado de actividades complementarias destaca a su vez la exposición que el festival dedicará en el cine Amor al artista y cineasta Ramón Margareto. El certamen recordará su añorada figura con una muestra de sus creaciones artísticas y con una pantalla en la que se proyectarán en bucle sus películas más destacadas. Ramón Margareto tuvo durante años una estrecha relación con el Aguilar Film Festival, un evento en el que fue director artístico y miembro del jurado y en el que también proyectó gran parte de su filmografía.

Además, por sexto año consecutivo, el Aguilar Film Festival, en colaboración con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), la Seminci y la Filmoteca de Castilla y León, concederá el premio Castilla y León New Talent, que busca el fomento de proyectos, cineastas y empresas cinematográficas de la Comunidad.

A su vez, el apartado Aguilar Industry Hall será un punto de encuentro para directores, programadores, filmotecas, festivales, distribuidores y plataformas de contenidos. Entre las actividades organizadas habrá un seminario de vestuario impartido por Alberto Valcárcel (cuatro veces nominado a los premios Goya), un taller sobre sonido de Pelayo Gutiérrez (ganador de tres premios Goya y quince veces nominado), una clase magistral del director Esteban Crespo (ganador del Goya al mejor cortometraje y nominado al premio Oscar de Hollywood) y una ponencia de Olivier Smolders, premio Águila de Oro Internacional.

Ciclos y sesiones especiales

Al margen de sus diferentes secciones a concurso, el Aguilar Film Festival completará su programación con una amplia relación de ciclos, sesiones especiales y retrospectivas. Entre las obras que forman parte de esta categoría no competitiva se encuentra el ciclo dedicado al director belga Olivier Smolders, muestra que permitirá descubrir una filmografía singular que no dejará indiferente a nadie.

Con la mirada puesta en la Inteligencia Artificial, una nueva herramienta de conocimiento, creación y comunicación no exenta de riesgos e incertidumbres, el certamen ha programado una sesión especial que tendrá lugar el domingo 30. Y, como en años anteriores, el festival contará con Nexos, una sección que agrupa diferentes ciclos y sesiones organizadas con el apoyo del British Council y de los festivales de Gijón, Bogoshorts (Colombia), Clermont-Ferrand (Francia) y Drama (Grecia).

En lo que respecta a los más jóvenes, el programa Aula AFF volverá a ofrecer sus sesiones de cortometrajes a centros de enseñanza Secundaria y amplía este año su ámbito a los centros de educación Primaria. De esta forma, si esta iniciativa llegó el año pasado a 4.500 estudiantes de 28 institutos, la previsión es que este año incremente esas cifras con la incorporación de los alumnos más pequeños.

La relación de sesiones fuera de concurso se completará con Emergentes, espacio dedicado a las nuevas realizadoras de nuestro país; con un pase en el que se mostrarán los últimos cortos rodados en la Montaña Palentina; y con las obras más irreverentes de la Noche Gamberra, coordinada por el actor Fele Martínez.

El Aguilar Film Festival es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.