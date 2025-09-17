Alerta en esta provincia de Castilla y León por temperaturas que superarán los 36 grados

Vuelve el calor. Y de que manera. Con temperaturas máximas significativamente altas, y locales en notable ascenso. Con una humedad relativa mínima por debajo del 15 por ciento en gran parte de Castilla y León durante este miércoles y mañana jueves, para ir subiendo ya el viernes.

Serán muy críticas las humedades de madrugada para los días 17 y 18 de septiembre, por debajo del 30-35 po rciento en la mayor parte del territorio, a excepción de la mitad norte de Burgos o Soria, entre 50-60 %. Aunque el viernes se espera una pequeña recuperación de la humedad relativa, continúan siendo muy bajas las humedades relativas máximas, rondando el 50 por ciento en casi todo el territorio (predominio de anomalías negativas).

En cuanto al viento, se esperan rachas de entre 30-35 km/h para el jueves 18. Entre 40-50 km/h en las mesetas y parte del norte-noreste, e incluso pueden superar los 50 km/h en algunos puntos para el viernes 19. El riesgo AEMET de incendio forestal es muy alto/extremo el miércoles 17, extremo para el jueves 18 y viernes 19, y por ello, desde hoy la Consejería de Medio Ambiente ha declarado la situación de alerta por incendios forestales.

Y la provincia en la que se esperan temperaturas extremas a lo largo de la jornada es Ávila, especialmente en el sur.

La predicción por parte de la Aemet señala que habrá cielos "poco nubosos donde no se descartan algunos bancos de niebla en cotas altas del norte".

Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado o notable, y más acusado en las máximas. Viento variable, flojo.

Las mínimas y máximas por capital serán las siguientes: