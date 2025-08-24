Alerta por tormentas en esta provincia de Castilla y León este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para mañana, desde el mediodía, el aviso amarillo por tormentas en la provincia de Soria mientras que el resto de territorios de la Comunidad se librará de este fenómeno.

El aviso, que se prolongará hasta la medianoche, mantiene un riesgo de entre un 40 y un 70 por ciento de que se produzcan tormentas que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento y no se descarta el granizo.

Según la previsión de la Aemet se esperan cielos "poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el nordeste de madrugada y primeras horas de la mañana y probabilidad de bancos de niebla, y con nubosidad de evolución por la tarde en el oeste y sur".

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ligero a moderado ascenso. Y viento nordeste o variable, flojo en general.

Las temperaturas máximas y mínimas en las capitales de provincia serán las siguientes: