Ni el vínculo de sangre lo frenó: roba a sus abuelas y acaba detenido en Valladolid

Un joven de 22 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Valladolid tras ser denunciado por sus dos abuelas, víctimas de robo y estafa por parte del propio nieto. El caso, que ha conmocionado a la comunidad, pone de relieve la fragilidad de los vínculos familiares cuando se cruzan con la delincuencia.

La primera denuncia se produjo tras la aparición de un cargo no autorizado de 500 euros en la cuenta de una de las abuelas. La operación se realizó con una tarjeta que la mujer creía extraviada, justo después de recibir la visita de su nieto.

Tan solo cuatro días más tarde, el joven volvió a actuar. Esta vez, en casa de su otra abuela, aprovechó un momento de descuido para sustraer una caja fuerte con 2.000 euros en efectivo. La anciana, visiblemente afectada, lo describió como “un joven problemático que siempre miente y roba a conocidos y familiares”.

El sospechoso, sin domicilio fijo, fue localizado el 22 de agosto por una patrulla en el Paseo del Cauce. Tras su identificación, fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Durante su declaración, optó por guardar silencio. Al no contar con antecedentes penales, quedó en libertad poco después.