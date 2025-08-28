Arrancan las obras del Aula Arqueológica “La Quimera” de la Villa Romana de Saelices El Chico

Las obras del Aula Arqueológica “La Quimera” de la Villa Romana de Saelices El Chico, ubicada en el oeste de la provincia de Salamanca, junto a la frontera hispanolusa y en el territorio de Siega Verde, han arrancado durante esta última semana de agosto de 2025, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino impulsado por la Junta de Castilla y León con un importe total de 1,2 millones de euros para poner en valor este recurso cultural y turístico.

Las obras del aula arqueológica cuentan con un montante total de 206.910 euros, la ejecución ha sido adjudicada a la empresa “Madocsa 10 Obras y Contratas SL” y el plazo de ejecución es de 7 meses.

El Aula Arqueológica “La Quimera” de la Villa Romana de Saelices será un centro innovador e inmersivo, que mostrará al visitante, de forma accesible y atractiva todos los hallazgos y excavaciones realizadas en los últimos años, que han ido conformando lo que supone esta relevante Villa Romana.

Incluso, ofrecerá recreaciones mediante nuevas tecnologías para que el visitante tenga una noción de lo que fue esta villa romana en su máximo esplendor.

Para el alcalde de Saelices El Chico, Francisco Javier Bernal, “este hito es un punto de inflexión muy importante para lograr el objetivo por el que venimos trabajando desde hace muchos años, disponer de un recurso turístico de primer nivel como será la Villa Romana de Saelices El Chico, que se convertirá en un referente en toda la provincia de Salamanca”.

Además, “la Villa Romana, cuando ya sea visitable, será un complemento de excepción a Siega Verde, sobre todo por su cercanía y por el tipo de visitantes que acuden, ya que es un Yacimiento Patrimonio de la Humanidad que es ya referente a nivel mundial”.

Se da la circunstancia de que Saelices El Chico conmemora este 28 de agosto de 2025 los 30 años desde las primeras excavaciones que confirmaron la presencia de esta Villa Romana.

Un hito que marcó un antes y un después para esta localidad y su Ayuntamiento, que lleva trabajando con ahínco para que este enclave de primer nivel sea un referente cultural y turístico.

La Villa Romana de Saelices El Chico es un enclave datado del siglo IV donde en casi 2.000 metros cuadrados se han recuperado diferentes estructuras o un espectacular mosaico, además de 40.000 piezas y fragmentos arqueológicos.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, impulsado por la Junta de Castilla y León y que ejecutará su Ayuntamiento mediante una inversión de 1,2 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE, convertirá este enclave en la primera Villa Romana visitable de la provincia de Salamanca.

El futuro parque arqueológico contará con una zona musealizada y de acceso para el turismo y servirá como motor de desarrollo para todo el entorno de La Raya Hispanolusa Salmantina.