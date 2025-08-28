El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha suscrito, en la Sala de la Chimenea del Ayuntamiento, varios convenios de colaboración con asociaciones y entidades culturales de la ciudad. Estos acuerdos suponen un apoyo económico por parte del Consistorio con el objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades que estas organizaciones promueven a lo largo del año.

En primer lugar, Mazarías ha firmado con Miguel Ángel López, presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia, un convenio dotado con 15.000 euros para apoyar el prestigioso Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que reconoce la labor de corresponsales y enviados especiales españoles en el extranjero.

También se ha formalizado el acuerdo con el IES Andrés Laguna para la celebración de la XLVI Muestra de Teatro Independiente Andrés Laguna, que cuenta con una aportación municipal de 2.500 euros. El documento ha sido firmado por el director del centro, Juan Solórzano.

Asimismo, el Ayuntamiento ha renovado su compromiso con la Asociación Paladio Arte, dedicada a la inclusión a través de la cultura y el arte, mediante un convenio que respalda el conjunto de sus actividades culturales y formativas. Entre estas destacan el Centro Especial de Empleo, la compañía y escuela de teatro, los talleres impartidos por personas con diversidad funcional y el XVI Festival Internacional Paladio Arte. La presidenta de la asociación, Marta Cantero, ha sido la encargada de firmar el convenio junto al alcalde.

Por último, se ha rubricado el acuerdo con la Fundación Titirimundi – Julio Michel Villacorta para la organización del Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, una de las actividades culturales más destacadas de las que se llevan a cabo en la ciudad, que este año ha celebrado su 39ª edición. El convenio contempla una dotación económica de 100.000 euros y ha sido firmado por la directora del Patronato de la Fundación, Marian Palma.

El alcalde José Mazarías ha agradecido a los representantes de todas las entidades "el trabajo y el esfuerzo que realizan para mantener viva la actividad cultural de Segovia, contribuyendo a fortalecer su identidad como ciudad comprometida con la cultura y el talento local". El acto ha contado también con la presencia del concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy.