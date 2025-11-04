El PP arremete contra Puente por "ignorar" los problemas de los abulenses

Los populares están que trinan con el ministro de Transportes, Óscar Puente, por acudir a la provincia de Ávila a una fiesta de partido mientras igue sin dar respuesta a los "graves" problemas que tienen los abulenses.

"Se atreve a venir a tierras abulenses a una fiesta de partido mientras igue ignorando los problemas de nuestra provincia en infraestructuras y movilidad, que son de su competencia directa”, denuncia el diputado abulense y portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Héctor Palencia.

"El domingo en Candeleda, Puente habló de todo, menos de Ávila, y una vez más, el PSOE abulense y el de Castilla y León prefirieron aplaudirle antes que exigirle explicaciones por sus decisiones más perjudiciales para la provincia”, se queja el parlamentario popular, mientras afea a Puente que no dijera ni una palabra sobre los acuerdos del PSOE para ampliar los peajes de la AP-6 y la AP-51 hasta 2036 ni tampoco nada sobre su decisión de cargarse la autovía a Valladolid por "falta de rentabilidad económica".

Asimismo, Palencia reprocha al ministro que no dijera "ni mu" sobre su plan para eliminar tres de cada cuatro paradas de autobús en los pueblos de Ávila.

"El resultado de la visita de Óscar Puente a Ávila ha sido cero explicaciones y cero compromisos, pero es normal, porque cero es lo que demuestra a diario que le importamos Ávila y los abulenses”, denuncia el dirigente popular.

Por otro lado, se queja del "silencio" del PSOE de Ávila ante esta actitud del ministro, algo que, a su juicio, "solo demuestra lo poco que pinta el partido" provincial para el Gobierno de Sánchez así como la "incapacidad" de sus responsables, Carlos Montesino y Manuel Arribas, para defender los intereses de Ávila ante su ministro.

"Mientras el Gobierno de Sánchez sigue castigando a Ávila con decisiones injustas, el PSOE provincial y autonómico se conforman con aplaudir. Esa es la realidad del peso político que tienen en Madrid”, finaliza el parlamentario del PP.